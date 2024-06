Han Logement inaugure 16 logements adaptés à Windsor

Windsor — Han Logement a inauguré, le mardi 11 juin dernier, deux immeubles de huit logements chacun sur la rue Simoneau à Windsor. Ces 16 logements neufs et abordables sont adaptés et dédiés à des personnes avec un handicap. Le coût de la construction et de l’aménagement est évalué à près de 4 M$.

« Ces logements ont plus de 55 adaptations. Nous voulons ainsi créer des environnements qui sont agréables et faciles pour l’ensemble de nos locataires. Ce sont des gens qui vivent avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme », a précisé Anik Roy Trudel, cheffe de direction et présidente de Han Logement.

À l’heure de mettre sous presse, un seul logement était encore disponible.

Plusieurs partenaires ont pris part à la réalisation de ce projet dont Desjardins, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et le gouvernement du Canada qui a injecté 400 00 dans la construction et dans l’aménagement de ces deux immeubles.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a cru au projet dès le début. « Windsor continue de démontrer que l’inclusion et le soutien de nos résidents le plus vulnérables sont au cœur de nos priorités. Ces 16 nouveaux logements représentent beaucoup plus qu’un simple toit. C’est une façon de vivre. C’est une avancée significative pour Windsor démontrant notre capacité à répondre aux besoins de tous nos citoyens, en particulier les plus vulnérables », de dire la première magistrate.

En réalité, la Ville de Windsor a fourni le terrain ainsi que l’installation des services d’aqueduc et d’égout.

« C’est un investissement qui en valait vraiment la peine pour les citoyens », a ajouté la mairesse.

Le privé a également fait sa part. C’est le cas de Location Windsor. « C’est de rendre à la communauté de la région ce qui nous a été donné. Nous pouvons remercier la vie d’être en santé. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité de donner suite à ce projet-là. C’était important pour nous de faciliter la vie de ceux qui en ont vraiment besoin », a souligné Shawn Boissonneault, directeur général chez Location Windsor.

La Fondation Mirella et Lino Saputo, Gaétan Pélissier et Masonite sont également au nombre des donateurs.

Fondé en 2002, Han Logement est un organisme dont la mission consiste à développer et à louer des habitations de qualité, qui soient abordables, durables, et adaptées aux personnes ayant un handicap. Dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L’organisme compte 43 immeubles totalisant 293 logements adaptés répartis à Magog, à Sherbrooke, à Richmond, à East Angus, à Cowansville, à Windsor, à Val-des-Sources, à Rivière-du-Loup à Mont-Joli et à Gaspé (en construction).