La MRC du Val-Saint-François renouvelle son alliance avec la CDC pour lutter contre la pauvreté

Val-Saint-François — Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité en lien avec le plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la MRC du Val-Saint-François renouvelle sa confiance envers l’équipe de la Corporation de développement communautaire (CDC) pour mobiliser les partenaires du territoire.

Le conseil des maires a adopté, lors de la séance du 15 mai dernier, une résolution désignant la CDC comme instance de concertation territoriale. Cette décision donne le mandat à la CDC d’identifier les priorités locales et d’élaborer un plan d’action à l’échelle de la MRC. Ces initiatives seront réalisées en partenariat avec Développement Val-Saint-François et les élus municipaux.

« Nous sommes convaincus que cette collaboration renouvelée avec la CDC permettra de renforcer nos efforts collectifs pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre région. La CDC a prouvé son efficacité en mobilisant les acteurs locaux et en mettant en place des initiatives concrètes et durables avec les organismes communautaires de notre beau territoire », a déclaré Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Kevin Bombardier, président de la CDC, a également exprimé son enthousiasme : « Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de la MRC du Val-Saint-François. Ce partenariat est essentiel pour coordonner nos efforts et développer des solutions innovantes et inclusives. Ensemble, nous pouvons créer des actions significatives et solidaires pour améliorer la qualité de vie de la population », de dire le président de la CDC.

Plusieurs défis préoccupent les élus et les groupes communautaires en matière de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le transport, l’intégration des nouveaux arrivants, la santé mentale à titre d’exemple. Ce projet permettra aux décideurs, aux élus et aux acteurs du milieu communautaire de développer des initiatives concrètes et efficaces pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

« La collaboration renouvelée entre la MRC et la CDC est un pas important vers la création d’une communauté plus solidaire et résiliente. Ensemble, nous travaillerons pour mettre en place des initiatives structurantes et inclusives, répondant aux besoins spécifiques de notre territoire. »