Le fédéral accorde 2,3 M$ pour la rénovation du couvent Mont-Saint-Patrice

Richmond — Le gouvernement fédéral a confirmé une subvention de 2,3 M$ pour permettre la rénovation du Couvent Mont-Saint-Patrice à Richmond. Le projet est évalué à 3 M$.

Le projet de rénovation du Couvent Mont-Saint-Patrice, qui abrite 22 locataires, dont le Centre d’art de Richmond, permettra de réaliser des économies d’énergie, de réduire les émissions de carbone, d’utiliser des sources d’énergie renouvelable et d’améliorer l’accessibilité pour tous.

La députée de Compton-Stanstead et ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, était sur place pour annoncer l’octroi de cette subvention.

« Ce financement marque le début d’une transformation remarquable des installations qui répondent aux besoins socioculturels où les gens auront accès à des espaces pour se rassembler » de dire la députée.

Le financement pour ce projet servira à diminuer les dépenses d’exploitation et l’impact écologique du bâtiment tout en augmentant son efficacité énergétique. Les rénovations incluront l’installation d’un système de pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment, ainsi que le remplacement de portes extérieures et de fenêtres afin de réduire les pertes de chaleur. De plus, le projet comprendra l’installation d’un système de géothermie et plusieurs améliorations afin de rendre le bâtiment plus accessible.

Avec cette subvention, les autorités aménageront un ascenseur desservant chacun des cinq étages du bâtiment.

La subvention du fédéral couvre 80 % des coûts du projet de 3 M$. « De notre côté, il nous reste à fournir un minimum de 600 000 $. C’est pourquoi nous lançons la deuxième phase de notre campagne de financement afin d’être en mesure de réaliser ce projet dans son entièreté », souligne Benoit Saint-Pierre, président de la Corporation du Mont-Saint-Patrice.

Selon le maire de Richmond, Bertrand Ménard, cette subvention permettra la réalisation d’un vaste chantier de rénovation et de conservation du couvent Mont-Saint-Patrice. « Cet investissement contribuera à consolider la réputation de l’édifice comme un lieu de rassemblement où logent de nombreux organismes sociocommunautaires de la grande région de Richmond. La Ville a toujours cru à ce projet de rénovation. Elle y a injecté pas moins de 300 000 $ », de dire le premier magistrat.

« Enfin, les efforts de tous ces gens ont porté fruit. Ça prend de la résilience pour porter un projet comme celui-ci. C’est une belle journée pour le couvent. C’est comme ça qu’une communauté grandit ; c’est comme ça qu’une communauté reste fière », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Pierre Tétreault, affirme que le couvent rayonne bien au-delà de la région. « Il est important d’unir nos efforts pour maintenir des lieux comme celui-ci vivant et accessible au plus grand nombre de gens. En plus d’être un lieu de diffusion culturelle, le couvent est une place d’affaires et un site patrimonial bien connu dans la région », mentionne le préfet.