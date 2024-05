La construction des 20 logements abordables pour aînés se poursuit

Val-des-Sources — Les trois paliers de gouvernements, fédéral, provincial et municipal étaient réunis à la résidence Castonguay de Val-des-Sources le vendredi 17 mai dernier, afin de souligner l’avancement des travaux de la phase deux du projet de créations de 20 nouvelles unités d’habitations abordables destinées à des aînés en légère perte d’autonomie.

Cette initiative portée par l’entreprise d’économie sociale à but non lucratif pour les services d’aide à domicile — Ressource en Entretien ménager (REM) — totalise des investissements de l’ordre de 10,5 M$ de dollars. De cette somme près de 4,9 M$ provient de Québec, alors que le gouvernement du Canada contribue à la hauteur de 4,3 M$ et la ville de Val-de-Sources.

[… octroie pour sa part un crédit de taxes de plus de 900 000 $ et une contribution financière de près de 2,5 M$, qui provient du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation].

Ainsi, lors de ce point de presse tenu en tout début d’après-midi, se sont succédé au lutrin, le député de Richmond et président de la Commission des institutions, M. André Bachand, au nom de sa collègue député et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau, le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC, M. Hugues Grimard, ainsi que le président de REM, M. Jacques Poiré. Mentionnons également la présence dans l’assistance du député fédéral de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes.

L’honorable ministre Bibeau souligna notamment l’implication et le dévouement des différents intervenants au dossier.

« Ces nouveaux logements abordables offriront aux aînés les plus vulnérables de Val-des-Sources un milieu de vie sécuritaire conçu en fonction de leurs besoins. C’est un autre bel exemple de collaboration entre les leaders de la communauté et de nos différents ordres de gouvernement. »

« Je tiens à féliciter l’organisme Ressource en entretien ménager, qui mène de main de maître ce second projet à son actif. Le travail en cours permettra de bien loger nos aînés, qui ont fait grandir nos communautés. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Val-des-Sources et pour l’ensemble de la circonscription de Richmond. », mentionne pour sa part le député Banchand, alors que le maire Hugues Grimard mis quant à lui en évidence les besoins bien présents pour ce genre de logements sociaux locatifs, non seulement à Val-des-Sources, mais bien à travers l’ensemble de la MRC des Sources.

« Après quelques fermetures de résidences pour personnes âgées dans la région ces dernières années, cette création de nouveaux logements subventionnés est une excellente nouvelle. Étant Municipalité amie des aînés, la Ville de Val-des-Sources a à cœur le bien-être des personnes âgées et souhaite leur offrir les meilleures conditions de vie possible. »

M. Jacques Poiré était on ne peut plus fier de l’avancement des travaux et de l’appui reçu dans ce dossier.

« En plus des appuis financiers des gouvernements du Québec et du Canada et de la Ville de Val-des-Sources, nous avons reçu le soutien d’organismes locaux, tels la SADC, la CDC et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, tout au long de la réalisation de ce projet. Je tiens à souligner les efforts de notre député, M. André Bachand, et de M. Hugues Grimard, préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources, qui nous ont grandement aidés à défaire les nœuds que nous avons rencontrés dans le projet. Je me dois de souligner la contribution de la Corporation de la ressource intermédiaire d’hébergement de la MRC d’Asbestos, mieux connue sous le nom de La Résidence Monfette, qui a versé une grande partie des produits de la vente de ses immobilisations, soit 200 000 $, dans le projet. », a-t-il conclu.