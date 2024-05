Barners Cafés s’installe sur la rue J.-E.-Lemieux à Windsor

Windsor — L’atelier de torréfaction Baners Cafés s’est installé dernièrement au 100, rue J.-E.-Lemieux, à Windsor.

Le jeudi 2 mai dernier, plusieurs personnes s’étaient déplacées pour l’inauguration des nouveaux locaux.

« Nous avons démarré l’entreprise en 2021. Il s’agissait d’un atelier de torréfaction dans mon sous-sol à Val-Joli sur le 10e rang », confirme Émilie Bernier, copropriétaire de Barners Cafés à Windsor.

À la fin du mois de janvier, les instigatrices du projet ont débuté le déménagement l’appareil et des installations vers l’édifice de la rue J.-E.-Lemieux dans le parc industriel.

« Il s’agit d’un bâtiment qui appartient à Herwood. Nous avons collaboré avec eux pour nous trouver de nouveaux locaux dans le but d’avoir un atelier de torréfaction plus adéquat », de dire Mme Bernier.

D’ailleurs, l’atelier de torréfaction est ouvert au grand public les samedis de 10 h à 14 h.

« Je suis actionnaire avec ma sœur Marjolaine. Notre clientèle, ce sont vraiment les entreprises de la région. Nos produits sont également disponibles chez Provigo de Windsor. Ils se retrouvent aussi dans quelques dépanneurs et d’autres établissements. Nous visons à développer des exclusivités pour les entreprises », soutient Mme Bernier.

Il est également possible de commander les produits de Barners Cafés en ligne.

« Ma sœur et moi, nous nous cherchions une entreprise. Nous avons commencé avec des tisanes. Plusieurs nous ont alors dit qu’ils étaient plus attirés par le café. Et les deux nous adorons le café. Nous avons donc commencé à faire des démarches dans ce sens. Et nous avons acheté notre torréfacteur en 2021 qui provenait directement de la Turquie », raconte la copropriétaire de l’atelier.

« Nous avons vraiment de bonnes recettes. C’est pour cette raison que nous souhaitons élargir notre clientèle au cours des années à venir. Nous voulons être plus présentes dans les entreprises. De plus, nous étions contentes d’inaugurer nos installations pour que les gens puissent venir se procurer leur sac de café le samedi », mentionne Mme Bernier.

Les amateurs de café auront aussi la possibilité de suivre des ateliers portant entre autres sur la torréfaction. « Nous allons à la découverte de certains cafés. Nous souhaitons que les gens en connaissent plus. Nous nous amusons vraiment beaucoup avec cette entreprise », avoue-t-elle.

« Pour un bon café, ça part du grain jusqu’à la cuisson. Ça prend aussi la bonne machine. C’est complexe. Il y a plusieurs facteurs pour obtenir de très bons résultats », termine Mme Bernier.