1,3 M$ pour le développement touristique au Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud - De passage dans les Cantons-de-l’Est le 29 avril dernier, la ministre du Tourisme Caroline Proulx s’est jointe au député de Richmond, André Bachand, de même qu’à l’ensemble du caucus de l’Estrie, pour confirmer des aides financières totalisant plus de 34,3 millions de dollars, afin de soutenir le développement de projets touristiques régionaux.

De l’ensemble des projets retenus, le Parc régional du Mont-Ham, s’est vu octroyé des appuis pour deux projets d’envergures.

Tout d’abord, 1 250 000 $ provenant du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique, permettra la bonification de l’offre d’hébergement de l’endroit, avec la construction d’écocabines quatre saisons aux signatures architecturales abénakises.

De plus, 114 223 $, issus du Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux, ont aussi été accordés au Parc régional pour l’aménagement d’une toute nouvelle halte, destinée aux véhicules récréatifs.

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Pour notre gouvernement, l’essor du tourisme local est une priorité. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour stimuler sa croissance afin que nos communautés profitent encore davantage de ses retombées importantes. », souligne notamment la ministre caroline Proulx, par voie de communiqué.

En plus des investissements annoncés dans les Sources, le député de Richmond, M. André Bachand a vu un autre projet majeur recevoir l’aval de son gouvernement, alors que la somme de 2 M$ (Programme de soutien aux stratégies de développement touristique) a été officialisée pour soutenir le Domaine Lac Brompton pour la réalisation de la phase 1 d’un projet visant l’implantation d’un complexe de villégiature en milieu nature pour la pratique d’activités en plein air tout au long de l’année.

« Je suis impressionné par la créativité et le dynamisme des entrepreneurs de notre région. Notre secteur touristique est on ne peut plus vivant et l’offre est plus intéressante que jamais pour des visiteurs à l’affût de nouvelles expériences. Les investissements annoncés permettront de séduire davantage de clientèles, ce qui sera profitable non seulement aux entreprises directement concernées, mais également à toutes celles liées de près ou de loin au tourisme. », de mentionner le député de Richmond.

Ajoutons à tout cela que la ville de Danville fait partie des cinq municipalités certifiées « Cœur villageois » qui se répartiront un montant de 48 500 $ pour faire l’acquisition et l’installation de stations de recharges pour vélo à assistance électrique.