Projet de développement touristique de 7 M$ au Domaine Lac-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — Le Domaine Lac-Brompton réalisera un projet de développement touristique de 7 M$ au cours des prochains mois. Québec vient d’accorder dans ce sens une subvention de 2 M$.

C’est ce qui a été confirmé, la semaine dernière, par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, qui a annoncé une enveloppe totalisant plus de 34,3 M$ pour soutenir le développement de projets touristiques locaux.

En fait, le projet prévoit la construction d’un complexe de villégiature en milieu naturel comprenant l’aménagement de chalets et d’un bâtiment d’accueil proposant un service de location d’équipements récréatifs pour la pratique d’activités en plein air durant quatre saisons.

« Le projet a débuté il y a un an ou deux. Nous avons entre autres aménagé un centre de location de fit bike. Ce sont des activités qui s’ajoutent à notre offre », soutient Caroline Couture, copropriétaire du Domaine Lac-Brompton.

Par ailleurs, une quinzaine de chalets devraient être construits avant la fin de l’année. Ce sont des bâtiments qui pourront accueillir entre quatre et vingt personnes.

« Les chalets devraient être construits au cours de l’été. Si tout va bien, nous devrions avoir terminé avant la fin de l’hiver. C’est ce que nous visons », précise Mme Couture.

L’industrie touristique est en plein essor dans les Cantons-de-l’Est, une région qui compte près de 1 400 entreprises et plus de 20 500 emplois liés au tourisme. Selon les données les plus récentes, la contribution économique des secteurs associés au tourisme s’y élevait à 794 millions de dollars. Selon les élus, les projets soutenus favoriseront la croissance du tourisme, un important moteur de développement économique local, à cet endroit.

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Pour notre gouvernement, l’essor du tourisme local est une priorité. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour stimuler sa croissance afin que nos communautés profitent encore davantage de ses retombées importantes », de dire la ministre Caroline Proulx, lors d’une conférence de presse tenue à Orford.

André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée national, s’est dit impressionné par la créativité et le dynamisme des entrepreneurs de la région. « Notre secteur touristique est on ne peut plus vivant et l’offre est plus intéressante que jamais pour des visiteurs à l’affût de nouvelles expériences. Les investissements annoncés permettront de séduire davantage de clientèles, ce qui sera profitable non seulement aux entreprises directement concernées, mais également à toutes celles liées de près ou de loin au tourisme », souligne le député de Richmond.