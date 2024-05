Un premier isolant de chanvre certifié au Code national du bâtiment pour Nature Fibres

Val-des-Sources - L’entreprise Nature Fibres de Val-des-Sources vient tout juste d’obtenir la certification que son isolant thermique en fibres de chanvre Profib Mat se conforme aux normes du Code national du bâtiment canadien, une première au pays, voire en Amérique du Nord.

Cette importante annonce a été faite par la direction de l’entreprise lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux du fabricant le lundi 29 avril dernier.

Fondée au tournant de l’année 2017, l’entreprise valsourcienne, propriété du groupe coopératif Vivaco, accueille la nouvelle de l’obtention de cette certification comme étant un point culminant de plus de quatre années de travail assidu, afin de faire reconnaître leur produit et de s’assurer que ce dernier coche l’ensemble des cases normatives du Code national du bâtiment canadien (CNB), pour finalement faire son entrée officielle dans le marché des matériaux homologués dans le domaine de la construction.

Lors de son allocution, la nouvelle directrice générale de Nature Fibres, Mme Christiane Bérubé, ne cachait pas sa fierté de voir les efforts et la persévérance de son prédécesseur, Michel Provencher, des membres du conseil d’administration, ainsi que des travailleurs formant la grande famille de l’entreprise de confection de matériaux biosourcés, être à présent récompensés par cette évaluation de conformité.

« Il s’agit pour nous de l’aboutissement d’un travail colossal pour faire reconnaître notre produit sur le marché de la construction […] même si des produits d’isolation similaires sont utilisés et reconnus en Europe depuis quelques décennies, il n’existait aucune norme et aucun guide technique en Amérique du Nord pour corroborer l’efficacité et la sécurité du produit »., souligne-t-elle.

Premier isolant fabriqué à base de fibres naturelles de plantes, l’isolant Profib Mat a dû notamment satisfaire aux examens techniques de Centre canadien des matériaux de construction (CCMC).

Étant donné la particularité nouvelle de ce produit, un nouveau guide technique a été élaboré afin d’évaluer adéquatement les niveaux de la qualité et des performances auxquels l’isolant de chanvre, à forte capacité thermique massique, se devait de se conformer.

« Je suis très fier de l’audace et de la persévérance des groupes impliqués, car c’est un travail de plusieurs années qui se concrétise et qui permet à l’entreprise, ainsi qu’à la municipalité et la MRC des Sources de renforcer toute la crédibilité entourant le statut commun, au niveau de la production des écomatériaux. », de commenter M. Hugues Grimard, maire de la ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources.

« C’est une excellente nouvelle pour la région, car la production de ce produit possédant une empreinte positive sur l’environnement permet de poser un geste concret en ce sens et du point de vue économique, le fait que ce soit confectionné chez nous représente un potentiel immense. » Mentionna pour sa part le député de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes.

Le député provincial André Bachand abonda dans le même sens, alors que ce dernier souligna l’apport que cette certification représente au niveau de l’empreinte carbone, ainsi que du processus de diversification industrielle de la région.

« Lorsque l’on parle d’écomatériau, la production de cet isolant à base de fibres naturelles représente certainement un bel atout au niveau de la baisse de l’empreinte carbone en construction et le fait que c’est produit à Val-des-Sources, c’est en quelque sorte le meilleur des deux mondes. »