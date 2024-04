La boutique Le Chien élégant fête son 10e anniversaire

Windsor - Sous la direction de Josiane Morin, la boutique Le Chien élégant, située au 59, 5e avenue à Windsor, fête cette année son 10e anniversaire.

Mais il faut remonter dans le temps pour connaître la véritable origine de cette animalerie qui offre tous les services professionnels de toilettage pour les chiens et pour les chats.

En fait, créé dans les années 1960, Le Chien élégant est assurément le premier salon de toilettage au Québec. C’est Hervey Bourassa qui en était le propriétaire à Sherbrooke sur la rue Ontario. Il avait acquis sa formation en Europe. Puis, c’est Lynda Durocher qui a pris la relève jusqu’en 2011.

Il y a dix ans, Josiane Morin, la nièce de Mme Durocher, a décidé d’investir dans ce commerce et de s’installer sur la 5eavenue à Windsor là où existait une autre animalerie.

« J’ai reparti le commerce en 2014. C’est mon métier. J’ai grandi dans le domaine du toilettage », raconte Mme Morin, qui est mère de deux garçons.

C’est grâce à sa persévérance si Mme Morin a réussi à tenir boutique d’une façon aussi convaincante durant dix ans. « Nous ne sommes pas juste une entreprise commerciale. Pour réussir, il faut être en mesure d’aider les gens. Bien sûr, il faut aimer les animaux », souligne la propriétaire de la boutique Le Chien élégant.

Et il faut la voir toiletter un chat ou un chien… Le coupage de griffes n’a plus de secret. D’une main à la fois douce et ferme, elle entreprend le toilettage avec confiance. Même un vieux chihuahua un peu réfractaire s’est laisser prendre au jeu sous l’œil du chat de la maison qui se nomme Monsieur.

« Il ne faut surtout pas avoir peur », insiste la toiletteuse de Windsor qui a déjà fait de la compétition en chien de traîneau.

Elle possède toutes les qualités d’une technicienne en santé animale. « Il faut vraiment développer une relation bien particulière avec l’animal de compagnie », mentionne-t-elle tout en lavant un chat qui, mine de rien, fait comme si de rien n’était.

Mme Morin peut compter sur deux employés à temps partiel. « Nous offrons un service vraiment personnalisé. Je suis très attentive aux besoins de ma clientèle », de dire la dynamique propriétaire du commerce Le Chien élégant.

Entre autres, certains de ses clients lui demandent des coupes spécialisées pour des compétitions de conformation.

Chez elle, Mme Morin possède un refuge pour petits animaux comme les rongeurs et les oiseaux. « Je souhaite maintenant pouvoir accueillir les chiens et les chats. Je vais aller chercher mon permis prochainement. Ce sera un gros investissement. Avant tout, je suis là pour aider les animaux », termine-t-elle.