Trois entreprises couronnées au Défi OSEntreprendre

Valcourt — Trois entreprises de la région ont été couronnées lors de la tenue du 26e gala du Défi OSEntreprendre du Val-Saint-François.

Dans le volet Faire affaire ensemble, c’est le Café Fabulé, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, qui a mérité la victoire, faisant rayonner des modèles d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement chez les fournisseurs québécois locaux. Deux autres candidatures ont été analysées : Fromage Nouvelle-France, de Racine, et Expedibox, de Saint-Denis-de-Brompton.

« Je suis très heureuse d’avoir gagné ce prix. Ici, nous avons le café-restaurant. Nous cuisinons des produits locaux. Nous vendons certains de ces produits sur place. Nous avons également une boutique qui regroupe 75 artisans. Il y a aussi l’aspect découverte culinaire. Nous avons une section traiteur. Nous possédons de plus le mur d’art où il y a une exposition en continu. Nous chapeautons certains événements comme Les Journées de la culture. Nous sommes en train de mettre en place un volet atelier. L’aspect familial de l’entreprise a été considéré tout comme la création de multiples partenariats. Nous en avons plus d’une centaine. Ce prix me permet d’aller à un échelon plus haut. Nous aurons une plus grande visibilité. Nous visons maintenant un marché régional », soutient Virginie Fortin, propriétaire du Café Fabulé.

Dans le volet Création d’entreprise, catégorie Économie sociale, la Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises est repartie avec le prix.

« Nous avons été surpris. Nous saluons l’ensemble des initiatives sociales qui ont été réalisées dans la région. Ce prix va rendre plus légitime notre projet principalement dans notre milieu. Il permettra de positionner notre entreprise comme ayant une forte vocation sociale. Pour nous au conseil d’administration et pour toute la collectivité, c’est important », de dire Philippe Mathieu, vice-président de la Coopérative qui a ouvert ses portes au mois de décembre dernier.

Dans le même volet, catégorie Services aux entreprises, c’est la compagnie de Rebecca Lemay Dostie, de Cleveland, qui a remporté les grands honneurs.

« C’est une belle reconnaissance. Leader en solutions créatives pour OBNL, entreprises et travailleurs autonomes, mon entreprise comporte divers volets comme les demandes de subventions, la coordination d’événements, l’administration ou la communication. Je possède un réseau de contacts très important. Je sais à quelle porte aller cogner. Ce prix me donne une belle visibilité qui pourrait aller jusqu’au niveau national », souligne Rebecca Lemay Dostie.

Dans le volet Création d’entreprise, deux autres candidatures ont été reçues : Frigogmenté, de Melbourne, et Accèsbo Design Martine Desmarais inc., de Valcourt.

Les ambassadeurs locaux de ce 26e Défi OSEntreprendre du Val-Saint-François, Jason Charland et Esther Junkersdorf, de l’entreprise Sojà d’ici, se sont dit très inspirés par le dynamisme des lauréats.

M. Charland et Mme Junkersdorf n’ont pas manqué de souligner l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon eux, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans notre région !

Des bourses totalisant 850 $ ont été décernées à ces entrepreneurs !

La compétition se transporte maintenant sur la scène régionale…