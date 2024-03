JN Auto se prononce sur le retrait prochain des subventions pour véhicules électriques

Cleveland - Cleveland (RL) Il semble que le retrait progressif des subventions au programme « Roulez Vert » au Québec ait suscité de vives réactions ! Et pour certaines des prévisions de croissance dans l’industrie automobile.

Dans les faits, les consommateurs auront jusqu’à la fin de la présente année pour se prévaloir du maximum de la subvention, soit 7000 $. Celle-ci passera ensuite à 4000 $ en 2025, puis 2000 $ en 2026, avant de disparaître complètement à compter de l’année suivante.

Selon M. Sébastien Marcotte, copropriétaire du concessionnaire JN Auto.com, il est probable que plusieurs consommateurs chercheront à profiter de la subvention complète avant qu’elle ne diminue.

Cependant, il souligne également que la demande devrait se normaliser à mesure que l’inflation diminue et que les taux d’intérêt baissent. De plus, la baisse des prix de vente au détail relier l’augmentation du volume de production pourraient compenser la perte de l’allocation provinciale à long terme !

M. Marcotte note également que les véhicules hybrides et électriques restent des créneaux importants sur le marché, et que les consommateurs se tournent vers des véhicules de milieu de gamme plutôt que des voitures de luxe en raison de la hausse des taux d’intérêt et du coût de la vie.

L’équipe de JN Auto.com a bien anticipé les derniers mois et c’est s’adapter en proposant un vaste de gamme de véhicules au nouveau prix très abordable et attrayant du marché ! Que ce soit à l’essence ou à l’électricité.

Cette prise de position médiatique renforce la réputation de JN Auto.com en tant que référence dans le domaine des véhicules d’occasion depuis 1982 et des véhicules hybrides/électriques depuis 2014.