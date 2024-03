De l’argent pour les médias communautaires

Val-de-Sources — Le gouvernement du Québec accorde 126 884 $ à cinq médias communautaires de la circonscription électorale de Richmond.

C’est le député André Bachand qui en a fait l’annonce la semaine dernière.

Ainsi, le journal communautaire L’Info de Saint-Élie-d’Orford (21 623 $), Le Saint-Denisien (21 279 $), Le Triden de Wotton (14 639 $), la radio communautaire de Windsor et région (64 212 $) et le Groupe Média régional Val-Ouest (5131 $) ont reçu l’aide du ministère de las Culture et des Communications.

« Avec la progression des médias sociaux et de leur contenu parfois douteux, il est plus que jamais essentiel de soutenir nos médias régionaux afin de leur permettre de bien jouer leur rôle d’information et de promotion de notre culture et de nos valeurs locales et régionales. Je suis très heureux que mon gouvernement poursuive son soutien financier auprès de ces médias qui sont d’une importance capitale pour notre tissu social », de dire le député de Richmond à l’Assemblée nationale.