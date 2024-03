Sylvie Bibeau : 25 ans à la tête du CJE

Windsor — Sylvie Bibeau a fêté dernièrement ses 25 ans de service comme directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs. Dans ce sens, elle a reçu une attention bien particulière…

En fait, Mme Bibeau a accepté une lettre signée par le premier ministre du Québec, François Legault.

« Dans le cadre de vos fonctions, vous avez toujours à cœur le bien-être des jeunes de votre région. Votre expertise est reconnue dans la région des Sources et du Val-Saint-François. Visionnaire et à l’affût des transformations du marché du travail, vous avez su vous adapter lors de transformations vécues par les CJE en 25 ans. Vous savez transformer les obstacles en opportunités et les jeunes sont chanceux de pouvoir compter sur votre esprit logique et créatif pour leur venir en aide », écrit le premier ministre en s’adressant à Mme Bibeau.

« Au nom de l’État québécois, poursuit-il, je vous remercie pour ces 25 années au service de la collectivité. J’espère que vous avez plusieurs années devant vous pour poursuivre cette mission si importante pour les jeunes des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs. »

Mme Bibeau a reçu la lettre du premier ministre des mains du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand. Elle a aussi accepté une gerbe de fleurs.

Le CJE a été créé le 3 octobre 1997 et la date d’embauche de Mme Bibeau est le 7 décembre 1998. Ainsi, elle occupe les fonctions de directrice générale depuis presque les tous débuts de cette organisation.