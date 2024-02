Transport collectif : Québec accorde 160 380 $ en aide d’urgence

Actualités - L’Étincelle - Le gouvernement du Québec accorde une aide d’urgence de 160 380 $ à deux MRC de la circonscription de Richmond afin de soutenir le transport collectif et adapté.

L’annonce de cette subvention a été faite cette semaine par André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Selon le gouvernement, elle a été attribuée « afin de contrer la baisse des revenus causée notamment par une perte d’achalandage. »

« Plus que jamais, il est crucial que les gens de la région aient accès à des solutions de transport collectif adaptées et efficaces. C’est uniquement de cette façon qu’on en viendra à mettre graduellement de côté les vieilles habitudes d’utilisation de voiture en solo. Ces sommes permettront de soutenir nos organisations de transport collectif afin de les maintenir et de les améliorer », souligne le député de Richmond.

Ces sommes viennent s’ajouter aux aides accessibles dans le cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes (PAUTCP), ainsi que celles des autres programmes d’aide réguliers comme le Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) ou le Programme de subvention au transport adapté (PSTA).

« Une fois de plus, nous répondons présents afin de soutenir nos sociétés de transport. C’est 400 M$ en aide à la relance que nous accordons pour l’année financière 2023-2024. Cette aide ponctuelle permettra de maintenir l’offre de transport collectif tout en optimisant les services aux citoyens. Nous encourageons grandement la population à utiliser le transport collectif afin de réduire les émissions de GES et ainsi améliorer la qualité de vie de tous », a mentionné dans un communiqué Mme Guilbault.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 2,1 G$ qui ont été versés en aide d’urgence et à la relance pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté.