L’Apéro cochon de la CCES s’arrête aux Industries 3R de Danville

Danville — L’Apéro cochon, organisé par la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) était de passage dans les locaux des Industries 3R de Danville, le jeudi 25 janvier dernier.

L’événement en formule 5 à 7 aura permis aux membres et personnes présentes de profiter d’un accueil chaleureux de la part des trois générations d’administrateurs, de se familiariser davantage avec l’entreprise et ses produits, ainsi que d’avoir un accès privilégié aux installations locales, situées au 55 de la route 116.

Toujours accompagné des succulentes bouchées thématiques de la ferme du Porc des Roy, l’Apéro cochon est une initiative qui permet aux participants d’assister à des moments de réseautages uniques, afin de favoriser le volet social et d’intégrer du même coup, le cœur des entreprises de la région des Sources.

« Nous sommes très heureux aux Industries 3R, d’avoir eu l’opportunité d’accueillir l’équipe de la CCES à titre d’hôte de cet événement. Il nous a fait grand plaisir d’aller à la rencontre des gens et d’expliquer un peu plus en profondeur les rouages et produits de l’entreprise. », de commenter généreusement, Mme Marilyne Chainé, gestionnaire et copropriétaire de l’endroit en compagnie de Sébastien et Amélie Chainé.

Fondée en 1978, par M. Raymond Chainé, Industries 3R s’est diversifié et a continuellement continuée de croître depuis sa création.

Employant une soixantaine de travailleurs sur une équipe de travail, Industries 3R se spécialise notamment dans la conception, la fabrication et la distribution sur mesure de produits industriels résistants à la haute température.

Joueur important de l’économie locale et régionale, l’entreprise se démarque également par la fabrication de joints d’expansions, ainsi que le machinage de produits faits de composite.

Au fil de son histoire, Industries 3R a vu défilé à sa tête son fondateur, qui céda un peu plus tard les rênes de la compagnie à ses fils Louis et François, qui firent de même à leur tour avec leurs enfants respectifs, alors que comme déjà mentionné, ces derniers forment à présent la troisième génération de propriétaires.

Mentionnons que le prochain 5 à 7 Apéro Cochon de la chambre de commerce se tiendra le 22 février prochain à La Meunerie de Saint-Adrien