Québec accorde près de 70 000 $ au Grand Prix Ski-doo de Valcourt

Val-Saint-François — Par l’entremise du Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le gouvernement du Québec accorde une somme de 68 000 $ au Grand Prix Ski-doo de Valcourt qui s’est tenu la fin de semaine dernière.

« Encore cette année, le Circuit Yvon-Duhamel a vibré au passage des compétiteurs des plus talentueux et téméraires. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Grand Prix Ski-doo de Valcourt, qui permet au public de vivre des moments excitants et inédits. Ce rassemblement sportif dynamise l’industrie événementielle de l’Estrie en plus de stimuler son économie », souligne André Bachand, député de Richmond.

Le Grand Prix Ski-doo de Valcourt propose des courses de motoneige sur ovale, une épreuve classique de l’événement. Les amateurs de sports motorisés peuvent également y voir des pilotes de moto et de véhicule tout-terrain s’affronter.

Le Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d’ententes triennales.