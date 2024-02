Jason Charland et Esther Junkersdorf donnent le coup d’envoi

Richmond - L’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) est fière d’annoncer monsieur Jason Charland et madame Esther Junkersdorf, propriétaires de l’entreprise Sojà d’ici inc., comme ambassadeurs locaux de la 26e édition du Défi OSEntreprendre pour le Val.

Ainsi, le coup d’envoi pour les inscriptions au volet Création d’entreprise et au volet Faire affaire ensemble est officiellement donné, et les entrepreneurs.es du Val-Saint-François ont jusqu’au 12 mars pour s’inscrire au Défi.

« Notre participation au Défi OSEntreprendre nous a permis de valider la viabilité de notre projet Sojà d’ici. Nous nous sommes créé un réseau de contacts toujours actif aujourd’hui, et nous avons réalisé qu’il y avait autour de nous de nombreux organismes qui croient en nous et qui sont prêts à nous aider. Le défi nous a apporté une belle visibilité, et a été une grande source de motivation pour passer à travers les étapes du démarrage d’une entreprise. », expliquent monsieur Charland et madame Junkersdorf — propriétaires de l’entreprise Sojà d’ici inc. à Racine et lauréats locaux de la 24e édition du Défi OSEntreprendre.

Le compte à rebours est commencé ! Les entrepreneurs.es ont jusqu’au 12 mars 2024 à 16 h pour déposer leur candidature au Défi OSEntreprendre. Les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur le site web du Défi. En outre, une cérémonie de remise de prix couronnera les lauréats locaux au début du mois d’avril.

DVSF compte sur la précieuse collaboration de partenaires locaux qui ont à cœur d’encourager l’entrepreneuriat du Val-Saint-François et tient à remercier les contributions de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, du Centre d’aide aux entreprises du Val-St-François ainsi que du Carrefour Jeunesse Emploi comté de Johnson. À partir de la mi-mars, un comité de sélection sera mis en place afin d’évaluer les candidatures du territoire et d’identifier les lauréats qui passeront à l’échelon régional au niveau de l’Estrie.

Le responsable local du Défi OSEntreprendre pour le Val-Saint-François est monsieur Louis-Philippe Laplante, conseiller aux entreprises à Développement Val-Saint-François. Il pourra accompagner les personnes qui souhaitent déposer leur candidature, et celles-ci sont invitées à communiquer avec lui au 819 826-6505, poste 228, ou par courriel à [email protected]