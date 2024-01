Cinq emplois à forte demande au pays

(EN) Au cours des dernières années, le marché de l’emploi au Canada a connu des changements importants qui ont offert de nombreuses possibilités dans divers secteurs. Depuis la pandémie, plus de gens travaillent à distance, les organisations se sont adaptées et beaucoup de gens cherchent de nouveaux emplois. Des domaines comme les soins de santé, les transports et la technologie offrent des possibilités d’emploi prometteuses aux personnes à la recherche d’un emploi. C’est le moment idéal pour commencer votre carrière.

Voici cinq emplois à envisager et pour lesquels la demande est forte:

Camionneur - Le transport est un secteur essentiel de l’économie canadienne. Il faut des camionneurs dans presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada pour transporter des marchandises d’un océan à l’autre. Il y a une forte demande pour tous les types de transport de marchandises au Canada, ce qui crée diverses possibilités pour ceux qui cherchent à se joindre à l’industrie.

Développeur Web - Au cours des dernières années, l’importance d’une présence en ligne pour chaque entreprise a été mise en évidence, ce qui fait du développeur Web l’un des meilleurs emplois au Canada aujourd’hui. Les développeurs Web créent des sites Web, des applications et des logiciels personnalisés qui permettent aux entreprises de communiquer avec les clients au sujet de leur marque et de leurs produits.

Préposé au service à la clientèle - Avec la croissance des magasins en ligne et du commerce électronique, de plus en plus d’employeurs sont à la recherche de candidats pour travailler avec leurs clients en ligne. Les préposés au service à la clientèle ont un vaste éventail de possibilités, notamment les finances, la technologie, la vente au détail et plus encore. Ils sont doués pour communiquer avec les clients, répondre aux questions, résoudre les problèmes et tenir des dossiers.

Gestion des ressources humaines - Il n’est pas surprenant qu’il y ait eu beaucoup de roulement dans divers emplois au pays au cours des dernières années. C’est pourquoi le rôle des gestionnaires des ressources humaines est plus important que jamais. Les personnes qui occupent ce poste doivent faire un tri parmi de nombreux candidats afin de trouver les personnes les mieux qualifiées, tout en répondant aux besoins changeants de leur employeur et du personnel actuel. Les gestionnaires des ressources humaines jouent un rôle essentiel dans le maintien de milieux de travail positifs et respectueux, tant en ligne qu’en personne.

Personnel infirmier - Il est bien connu que le domaine des soins de santé a été confronté à plusieurs défis au cours des dernières années, ce qui a fait des soins infirmiers l’un des emplois où la demande est la plus forte au pays. Après la pandémie, de nombreux établissements de santé ont mis en place des processus nouveaux et efficaces, un soutien supplémentaire pour les membres du personnel infirmier et de nouvelles mesures incitatives — ce qui fait des soins infirmiers un excellent choix de carrière.

Être membre du personnel infirmier pour Services aux Autochtones Canada permet d’exercer son autonomie et de bénéficier d’avantages comme des salaires concurrentiels, des possibilités d’avancement professionnel, un régime de soins de santé et, possiblement, des indemnités de subsistance.

Pour en savoir plus, visitez canada.ca/infirmierspourpremieresnations.

