Action Sport Vélo, un atelier de conscience humaine, environnementale et de responsabilité sociale !

Windsor — Chez Action Sport Vélo (ASV), depuis 2005, notre ADN au sang vert a toujours été transparente sur nos responsabilités sociales, sur notre rôle positif dans la collectivité et bien évidemment sur notre impact environnemental significatif.

La relève de demain est une responsabilité sociale prise à cœur chez ASV. Une expérience de travail significative et la reconnaissance des valeurs de base pour nos employés ont bel et bien été des outils d’attraction et de rétention du capital humain. Tant au niveau du personnel d’encadrement qu’au niveau de l’insertion humaine de par le renforcement positif et le respect des apprentissages précieux de la vie en général. Plus de 350 jeunes adultes ont pris ou repris goût au travail et de ceux-ci, 70 % ont intégré le marché du travail à temps plein :

A — Approche humaine et accompagnement respectueux ;

S — Souci des idées, sensibilisations, savoir-être et savoir-faire ;

V — Valorisation des forces et vecteur de renforcement positif.

Toujours au front dans la défense de Dame Planète, nous avons choisi la protection de tout ce qui grouille et grenouille de par des gestes écoresponsables, de par la communion du monde humain et de la matière en recyclant du plus petit boulon à la roue 700. Mathématiquement, le zéro n’a pas une grande valeur, mais la notion du zéro déchet inculquée à nos employés est source d’attraction et de rétention du personnel et enseigne souvent une prise de conscience directe sur les problèmes de surconsommation qui ont un impact direct sur l’environnement :

• Environ 32 000 vélos ont été recueillis et démontés depuis 2005 ;

• Près de 4 500 vélos ont été remis à neuf et revendus ;

• Environ 880 000 livres d’acier et d’aluminium ont évité les sites d’enfouissement.



Chez Action Sport Vélo rien ne se perd, tout se crée, et ce, à tous les niveaux !

Texte par Nicole Caron