Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,2 M$ à Valcourt

Valcourt — Le député de Richmond, André Bachand, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qu’une somme de 1 223 949 $ a été accordée à la Ville de Valcourt pour financer des travaux d’infrastructures d’eau.

« Nous avons énormément de projets sur la table, mais nous devons attendre des sources de financement afin de respecter la capacité de payer des citoyennes et citoyens. Des subventions comme celle-ci nous permettent d’avancer plus vite dans la réalisation de travaux prioritaires tels que la mise à niveau de certains réseaux », souligne Pierre Tétrault, maire de Valcourt.

L’aide financière, issue du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, sera utilisée pour le renouvellement de plus de 420 mètres de tronçons de conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sous les rues Bellerive et Bernier.

« Des municipalités de partout au Québec font face à des enjeux liés à la mise à niveau de leurs infrastructures, et notre gouvernement s’est donné comme priorité de les accompagner. Nous avons mis en place d’importantes enveloppes budgétaires, notamment dans le cadre du PRIMEAU 2023, pour leur venir en aide. Le remplacement de conduites d’eau sur le territoire de Valcourt s’avère un projet porteur pour toute la région », de dire André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

« Quand il s’agit de travaux comme ceux qui se concrétiseront à Valcourt, on sait qu’on parle de réalisations qui vont contribuer à la qualité des services offerts à la population. C’est pourquoi notre gouvernement est fier d’appuyer les municipalités, comme c’est le cas, ici, avec ce soutien de 1,2 million de dollars octroyé pour le renouvellement de conduites d’eau », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

L’eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s’est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d’eau.

Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d’ailleurs profiter de majorations du taux d’aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d’élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.