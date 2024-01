Grand Prix ski-doo de Valcourt : des retombées économiques de 7,1 $

Valcourt — Chaque année, des dizaines de milliers de mordus et des centaines d’athlètes se retrouvent au plus « gros » évènement hivernal de sports motorisés au monde. L’obsession de la vitesse, l’adrénaline, la passion, l’ambiance et le caractère unique de l’évènement sont tant de raisons pour venir vivre cette expérience.

Et cette expérience s’est traduite en 2023 par des retombées économiques de 7,1 M$. Il faut dire que plus de 30 000 visiteurs ont franchi les guichets l’an dernier.

« Il y a bien sûr les hôtels de Sherbrooke, de Drummondville et de Granby. Il y a tous les restaurants de la grande région. Il y a aussi beaucoup de chalets loués », souligne Guillaume Cayer-Richard, directeur général du Grand Prix ski-doo de Valcourt.

« Le jour, les gens vont se nourrir sur les lieux de l’événement. Mais, pour le déjeuner et le souper, les visiteurs vont se rendre dans les restaurants. Les dépanneurs et les stations-service font aussi de bonnes affaires durant le Grand Prix de Valcourt », affirme le directeur général.

Tout au long de la fin de semaine, bien des gens de l’extérieur de la région assistent au Grand Prix de Valcourt. Entre autres, des Ontariens et des Américains prennent part aux festivités.

À l’édition de 2024, qui se déroulera les 9, 10 et 11 février, la direction s’attend à ce qu’encore plus de visiteurs des États-Unis franchissent les guichets.

« Pour la prochaine édition, il y en aura encore plus. Pour la première fois au Canada, il y aura le championnat de snocross Amsoil. Dans cette série, il y a huit courses aux États-Unis et une seule au Canada, soit à Valcourt. C’est certain qu’il y aura des Américains qui vont venir vivre cette expérience », de dire M. Cayer-Richard.

Selon des chiffres fournis par la direction du Grand Prix, 43 % des visiteurs proviennent de la région. Environ 35 % sont des excursionnistes (plus de 40 kilomètres) alors que 22 % sont considérés comme des touristes.

Plus de 80 % des touristes ont passé trois nuits dans la région pour assister au Grand Prix de Valcourt.

Pas moins de 72 % des visiteurs possèdent une motoneige.

10 000 $ au CABVER

Le Grand Prix Ski-doo de Valcourt a par ailleurs choisi de redonner 10 000 $ au Centre d’action bénévole Valcourt et région (CABVER). Les sommes proviennent des pourboires perçus dans les bars sur le site pendant l’événement de février 2023.

Avant, le Grand Prix de Valcourt remettait de l’argent à Leucan. Cette année, la direction a décidé d’aider des organismes de la région. Elle a ainsi invité les organismes à être présents pour animer la section familiale. Seul le Centre d’action bénévole a répondu à l’appel. En échange, le Grand Prix lui a remis une somme de 10 000 $.

Dans la section familiale, les bénévoles du CABVER ont alors vendu du chocolat chaud et des biscuits.