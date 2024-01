Le dynamisme de l’équipe à l’origine du succès de Lemay Outillage

Bonsecours — Lemay Outillage, situé au 272, rue de l’Église, à Bonsecours, est un leader dans l’aide à la conception et dans la fabrication de produits d’usinage. Le dynamisme de son équipe se trouve à la base de ce succès d’entreprise.

« Nos deux gros créneaux sont les produits récréatifs, dont plusieurs contrats avec BRP, et le secteur de l’aéronautique, pour la maintenance des moteurs d’avion », précise Evelyne Lemay, directrice des ressources humaines chez Lemay Outillage.

L’entreprise a été fondée en 1979 à Bonsecours par Jocelyn Lemay. Dès sa création, l’entreprise se démarque par ses idées novatrices. Sa position géographique centrale lui permet de recruter du personnel dans plusieurs villes et villages aux alentours.

Puis, Jocelyn Lemay sait transmettre son savoir-faire et sa passion pour son métier, tout en établissant des liens privilégiés avec ses employés. Le résultat est un taux de rétention du personnel élevé et des conditions de travail enviables. C’est ainsi qu’une entreprise familiale à l’échelle internationale est née.

Depuis les années 1980, Lemay Outillage est en croissance constante. L’atelier d’usinage qui prenait place au départ dans la résidence familiale connaît quatre phases d’agrandissement, depuis sa construction en 1990, afin d’offrir un milieu de travail agréable, adéquat et sécuritaire à une équipe qui ne cesse d’agrandir.

L’entreprise compte aujourd’hui près d’une cinquantaine d’employés répartis sur trois quarts de travail (de jour, de soir et de fin de semaine). Dans le but de rester compétitif et d’offrir un service adapté aux besoins de ses clients, Lemay Outillage agrandit continuellement son parc d’équipement grâce à l’acquisition de machines d’usinage de pointe.

Après 32 ans à se consacrer pleinement à leur entreprise, Jocelyn Lemay et son épouse cherchent à passer le relais. En octobre 2011, l’ingénieur Hugues Maltais devient copropriétaire de Lemay Outillage. Leur fille Evelyne, qui est impliquée à temps plein dans l’entreprise depuis 2003 et qui a touché à pratiquement tous les secteurs, se joint à Hugues pour la gestion de l’entreprise en 2019. Depuis, Hugues Maltais assure le développement des affaires et le volet financier, pendant qu’Evelyne occupe le poste de directrice des opérations et des ressources humaines.

Ainsi, l’entreprise a maintenant 43 ans d’existence. « Nous avons un bon contact avec nos clients. Certains sont là depuis le début. Nous sommes flexibles selon les besoins de la clientèle. Nous avons toujours évolué dans les petites productions. De cette façon, nous ne devons pas compter sur des composantes provenant d’Asie ou de Chine. Mais, pour ce faire, ça prend une bonne relation avec nos clients », affirme Mme Lemay.

La direction a toujours su bien s’entourer. « Nous n’avons pas beaucoup de roulement de personnel. Des gens sont là depuis très longtemps. Nous travaillons en collaboration les uns avec les autres. Nous évoluons dans une ambiance familiale. Nous avons une belle dynamique. Ça se sent sur le terrain. Le travail d’équipe est valorisé. Nous partageons les bonnes idées », de dire la directrice des ressources humaines de l’usine de Bonsecours.

D’année en année, l’entreprise de Bonsecours a toujours été engagée dans la communauté de différentes façons. « Je participe entre autres avec le comité d’intégration pour les nouveaux arrivants. C’est vraiment un comité intéressant qui aide beaucoup de gens », soutient Mme Lemay.

La pandémie a obligé la compagnie à placer certains projets de développement sur la glace. « Mais, depuis peu, nous recommençons à parler d’un projet d’agrandissement », termine-t-elle.