Peinture TopCoating vouée à un avenir florissant

Richmond — Spécialisée dans la peinture cuite, Peinture TopCoating vit actuellement une période de forte croissance. Grâce à des installations adéquates et à une grande compétence de ses employés, l’entreprise est vouée à un avenir très prometteur.

Au départ, il faut nettoyer la surface au jet de sable. Puis, les spécialistes appliquent une peinture en poudre qui colle sur la surface grâce à l’électrostatique. Les morceaux sont ensuite cuits au four. Ainsi, la peinture durcit ce qui rend la pièce beaucoup plus durable.

Située au 450, 9e Avenue à Richmond, Peinture TopCoating existe depuis deux ans et demi. L’entreprise de Richmond est dirigée d’une main de maître par Paul-André Boulet, qui possède 20 ans d’expérience dans ce secteur, par Christina Beaudin et par Alexandre Viger.

« Nous avons trouvé à Richmond un bâtiment qui correspond vraiment à nos besoins », lance d’entrée de jeu la copropriétaire de l’entreprise, Christina Beaudin.

La clientèle se retrouve partout au Québec. « Nous faisons de tout. Nos clients sont vraiment diversifiés, allant du particulier jusqu’aux grosses compagnies comme Kruger. Nous pouvons faire des mags mais aussi d’imposantes pièces pour de grandes entreprises. Nous allons vraiment dans toutes les sphères », de dire Mme Beaudin.

« Nous avons des clients à Québec, à Drummondville. Nous sommes bien situés ; nous sommes près de tout. Nous pouvons ainsi bien desservir notre clientèle », mentionne-t-elle.

Une dizaine de personnes composent l’équipe de Peinture TopCoating. « Nous avons une très belle équipe. Tout le monde s’entend bien. Les gens sont très autonomes et très compétents. Nous pouvons compter sur une belle ambiance de travail », raconte Mme Beaudin.

Au départ, seuls les trois propriétaires travaillaient pour l’entreprise. « Après quoi, nous avons commencé à engager pour répondre à la croissance. Et nous continuions à le faire. La compagnie progresse. Les contrats se font de plus en plus nombreux. Le chiffre d’affaires augmente », soutient la propriétaire de Peinture TopCoating.

Heureusement, l’entreprise de Richmond peut se permettre d’agrandir ses installations de l’intérieur. « Avant, il y avait un espace réservé à des bureaux. Maintenant, nous avons transformé les lieux pour répondre à nos besoins de production. Mais nous y allons un pas à la fois. Le bâtiment actuel est adéquat pour supporter d’importants développements de la compagnie », de dire Mme Beaudin.

Peinture TopCoating entend bien offrir des services de grande qualité. « Nous développons aussi une très bonne relation avec nos clients. C’est très important. C’est essentiel pour rester en affaires. Nous avons une très belle clientèle », soutient-elle.

De toute évidence, Peinture TopCoating est une entreprise florissante. « Nous sommes ouverts à divers projets. Nous visons maintenant à offrir un service tout inclus », termine Mme Beaudin.