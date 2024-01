BRP : un lieu de développement professionnel et inclusif

Valcourt — Le géant manufacturier de véhicules récréatifs BRP de Valcourt est une entreprise bien présente dans le paysage estrien, québécois et mondial depuis plusieurs décennies déjà.

À l’aube du 20e anniversaire de sa création autonome, soit à la suite de la vente par Bombardier de son secteur récréatif en 2003, BRP s’avère être devenu une destination de choix pour quiconque recherche un milieu de travail qui promeut la diversité, l’équité et l’inclusion.

De ce fait, lorsque l’on parle par exemple du volet parité des genres dans les secteurs manufacturiers, le fabricant valcourtois des motoneiges Ski-doo et du Roadster Can-Am Spyder tend de plus en plus à atteindre cet objectif, en offrant une gamme d’emplois ouverts sans regard à cet aspect, et ce, dans toutes les sphères de l’entreprise.

Qu’il s’agisse de poste à l’assemblage, en tôlerie, soudure, usinage, peinture industrielle, mécanique, en administration, développement, en bureautique ou encore en gestion, le terme métier non traditionnel ne semble a priori ne faire nullement partie du vocabulaire de l’entreprise.

Propulsé par une volonté claire de promouvoir équitablement et efficacement le développement des compétences de ses employées tout en assurant la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de la compagnie, il n’est pas peu fréquent de voir des travailleurs avoir la possibilité d’intégrer de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités au cœur de l’entreprise.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle embauche ou encore d’une personne déjà à l’emploi, tous peuvent aspirer à atteindre de nouveaux sommets professionnels par l’entremise de diverses formations qui seront proposées et/ou dispensées, au cours de leurs carrières.

Ainsi, BRP, qui est une multinationale dont les valeurs humaines sont le bien-fondé de l’entreprise depuis sa création, se veut un endroit où chacun peut s’épanouir en tant que personne et comme travailleur en apposant ses couleurs et son savoir-faire à la confection de produits qui révolutionnent à la fois le monde et le monde des sports motorisés.