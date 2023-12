Des valeurs familiales au service d’un domaine forestier durable et responsable

Lawrenceville - Fondée en 2005 par les frères Simon et Benjamin-Pierre Denis, l’entreprise Awassos, spécialisée dans la conception, la confection et la distribution de débusqueuses compactes, robustes et légères, tend de plus en plus à s’établir comme une référence canadienne dans son domaine.

Bien installée dans ses locaux du 2095 de la rue Dandenault à Lawrenceville et appuyés par un bassin de fournisseurs-collaborateurs locaux, Awassos conçoit, développe et assemble de manière personnalisée une gamme de véhicules destinée à la foresterie durable, octroyant un impact minimum pour le boisé.

Ayant œuvré avec leur père Laurent pendant plusieurs années et étant grandement inspirés par sa rigueur au travail, ses valeurs de préservations de même que son passé entrepreneurial de fondateur et ancien propriétaire des entreprises Les équipements Denis et Denis Cimaf, les frères Simon et Benjamin-Pierre ont à leur tour décidé de créer leur entreprise.

L’intention et la vision de départ des deux entrepreneurs fût alors, de réimaginer et mettre en scène une gamme de débusqueuses compactes et ultras modernes, qui rappellerait les types de véhicules-outils initialement utilisés à partir des années 1960-70 et tranquillement délaissés au profit d’engin plus gros au cours des décennies suivantes.

« Je pense que l’on peut dire que nous sommes revenus à la base et que nous avons en quelque sorte pris le courant inverse de la tangente amorcée au début des années 2000. En effet, l’idéologie à compter de ce moment fût principalement d’acquérir de la machinerie plus puissante et plus imposante, afin d’espérer en résulter un travail plus efficient. Bien que nous ne jugions et ne dénigrions aucunement ce genre de façon de faire, nous privilégions plutôt une approche différente basée sur un travail plus sélectif, polyvalent ainsi que sain et durable pour les forêts. De plus, le fait que nous axions notre développement sur des véhicules plus légers, cela rend le transport de ces derniers beaucoup plus facile pour les utilisateurs. », de commenter M. Benjamin-Pierre Denis.

Bien qu’il n’existe présentement que peu de compétiteurs directs à Awassos au Québec et au Canada, il n’en demeure pas moins que certaines entreprises circonvoisines œuvrent dans un créneau de réparation d’usagés, alors que les fabricants de véhicules neufs et de catégories similaires se retrouvent davantage du côté de l’Europe. De ce fait, les entrepreneurs de Lawrenceville concentrent actuellement leur axe de développement et de distribution en Amérique du Nord, dont majoritairement aux États-Unis.

À noter que le nom « Awassos », qui signifie « ours noir » en abénaquis, fût suggéré à ses fils par M. Laurent Denis, dans le but d’internationaliser l’appellation sociale de la compagnie et de qualifier par comparaison, les caractéristiques d’agilités et de robustesses des équipements conçus.

Ce choix se veut également une façon de mettre en lumière et de saluer dignement une communauté aux valeurs de consciences et de préservations naturelles, que partage la famille Denis.

Après des années à peaufiner le démarrage de la compagnie, les frères Simon et Benjamin-Pierre se sont adjoint en 2013, les services d’un partenaire et associés, en la personne de M. Marc-Antoine Inkel.

Prônant une gestion active et participative, Awassos et ses dirigeants emploient actuellement six personnes à temps plein. Bénéficiant de réponses favorables et grandissantes de la part du marché, l’entreprise Lawrencevilloise prévoit pratiquement doubler ses effectifs au cours des 12 à 18 prochains mois.

Les postes qui seront à pourvoir concerneront principalement les métiers de mécaniciens, assembleurs, soudeurs, commis aux pièces, en plus du désir d’ajouter un directeur de l’ingénierie à l’équipe. Il faut dire que les défis ne manquent pas pour les gestionnaires, alors que ces derniers entendent tout mettre en œuvre afin de solidifier leur présence sur le continent et favoriser le service, en s’affiliant incessamment à un réseau de distributeurs spécialisés.

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur les produits et services offerts par Awassos sont invitées à consulter le site internet : www.awassos.com, ainsi que la chaîne YouTube de l’entreprise.