Remises Mini Grange : design original et durabilité

Maricourt — Mini Grange, une entreprise spécialisée dans la conception et dans la fabrication de remises, compte sur un design original et sur la durabilité de ses produits pour se démarquer de la concurrence.

Wesley Penner est entrepreneur en construction depuis près de 10 ans. Travaillant d’abord dans le domaine de la rénovation et de la construction de toutes sortes, il se passionne pour le design et la menuiserie. Inspiré par l’idée de développer un produit de qualité et innovateur, il fonde avec son épouse Laurie Dénommée, l’entreprise familiale Mini Grange, située au 980, route 222, à Maricourt.

« Je cherchais une entreprise qui pouvait convenir à ma famille. J’aime l’aspect productivité d’une telle compagnie », soutient M. Penner, propriétaire de Mini Grange.

Il conçoit donc ses premiers cabanons en 2014 qui connaitront un succès quasi instantané. Pour répondre à la demande sans cesse grandissante, il délaisse la rénovation en 2017 pour se consacrer entièrement au développement de Mini Grange.

Étant équipé d’un système de transport de plateforme à bascule, une innovation dans ce domaine, Mini Grange dessert maintenant toute la province de Québec. Elle offre également le transport gratuit à tous ses clients situés à moins de 100 km de l’entreprise.

« Nous avons la possibilité de construire les remises sur place, mais nous sommes capables d’offrir un meilleur prix au client en faisant livrer par camion le cabanon tout monté », affirme M. Penner.

« Mes clients doivent avoir une remise de bonne qualité et de construction durable. Je cherche à satisfaire mes clients. S’il y a un problème, les gens peuvent m’appeler directement. Je les traite comme s’ils étaient ma grand-mère. Je suis là pour aider les gens », mentionne-t-il.

En fait, les remises Mini Grange sont conçues avec une toiture en tôle. « Avec le style grange, nous offrons des produits de grande qualité. Ce sont des remises d’une grande durabilité. Il y a aussi le revêtement LP Smartside qui se présente sous forme de panneaux. C’est un produit très durable. Il y a d’ailleurs une garantie de 50 ans contre la pourriture », insiste le propriétaire de la compagnie.

M. Penner entretient certains projets d’avenir. Entre autres, pourquoi ne pas transformer une remise en mini maison. « Pour rester en vie, une entreprise doit toujours développer. Nos remises sont conçues pour être isolées. Il serait facile d’y faire entrer l’électricité et d’y aménager une chambre avec une petite cuisinette. D’ici deux ans, j’espère être en mesure de livrer dans ce sens le fruit de nos recherches », termine-t-il.