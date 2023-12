André Bachand annonce plus de 4 M$ d’investissement dans les Sources

MRC des Sources — C’est au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, que le député de Richmond, M. André Bachand, annonçait, le 11 décembre dernier, des investissements de plus de 4 M$ dans la MRC des Sources.

Ces sommes provenant du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) porteront un soutien à trois municipalités de la région dans leur processus d’amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

En effet la ville de Danville reçoit la somme de 1 402 403 $, Saint-Adrien se voit octroyé 644 0914, tandis que le village de Wotton obtient une part encore plus importante du montant, soit 2 052421 $.

« Ces sommes permettront aux municipalités d’assurer, sur tout leur territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire, contribuant ainsi au développement du Québec. » Pouvait-on notamment lire dans le communiqué officiel remis aux médias.

« Nous sommes profondément reconnaissants pour cette subvention d’importance majeure, marquant un jalon essentiel dans l’amélioration de notre infrastructure locale. L’investissement consacré au chemin des Lacs, ainsi qu’à la courbe et à la côte du rang 6, reflète notre dévouement à la sécurité et au bien-être de nos résidents. Cette contribution jouera un rôle déterminant dans la réalisation de la stratégie de planification que notre conseil a élaborée pour les années futures. », de mentionner le maire de Wotton M. Jocelyn Dion.

Le député de Richmond tenu à souligner l’excellent travail de collaboration dans ce dossier.

« L’accès à des infrastructures routières de qualité est névralgique pour nos régions. Pour des considérations tant économiques que sociales, il est essentiel que notre population puisse compter sur des routes sécuritaires dans le cadre de leurs déplacements. Je tiens à saluer l’effort et l’excellente collaboration des autorités locales dans ce dossier. C’est grâce aux élus et aux fonctionnaires municipaux de la région que nous pouvons compter sur un investissement de cette nature, laquelle aura un important impact sur la qualité de vie des gens d’ici. »

« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi votre gouvernement investit dans le maintien et l’amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 387 M$ cette année que nous investirons pour développer notre économie. », ajoute pour sa part la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault.