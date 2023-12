« Pour Noël, j’offre le Val-Saint-François en cadeau »

Val-Saint-François - À l’approche de Noël, la MRC du Val-Saint-François incite les consommateurs à se procurer leurs cadeaux en achetant local. Et les avantages sont nombreux…

« En achetant local, les gens permettent de renforcer l’économie de la région; l’argent reste ici et va pour nos producteurs, pour nos artisans et pour les fabricants locaux », insiste Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à la MRC du Val-Saint-François.

De plus, selon elle, acheter localement permet de réduire l’empreinte environnementale : moins de distance (Co2) et moins d’emballage.

« Une autre chose très importante, c’est le sentiment de fierté de donner des cadeaux qui proviennent de notre région. Je trouve que c’est toujours plus significatif d’offrir un présent quand on sait comment il a été produit, qui l’a produit; quand on peut mettre un visage et on sait que c’est un produit de qualité, c’est toujours plus intéressant », de dire Mme Gagnon

En plus des marchés de Noël, qui sont très populaires pour faire les achats du temps des fêtes, il y a aussi plusieurs points de vente dans le Val-Saint-François où c’est possible d’acheter des produits gourmands et d’artisanat pour Noël.

« Ces points de vente offrent des produits variés de plusieurs producteurs et artisans de la région et certaines boutiques offrent aussi des produits Créateurs de Saveurs Cantons-de-l’Est, qui est l’identifiant des produits régionaux. Donc, grâce à ces boutiques, on peut trouver plusieurs produits au même endroit, ce qui est très pratique lorsqu’on magasine et qu’on ne veut pas être obligé de faire plusieurs arrêts sur le territoire », soutient l’agent de développement.

Par exemple, les gens peuvent se rendre à la boutique de Les Gars de saucisse, du Café du Couvent ou du restaurant La Desserte de Richmond. Il y a aussi le Café Fabulé à Saint-François-Xavier-de-Brompton où il y a un grand choix de produits locaux.

« La fromagerie Nouvelle-France et la boutique de l’entreprise Sojà d’ici à Racine ont aussi un coin boutique avec une variétés de produits de la région. Dans la région de Stoke, il y a la miellerie Lune de Miel. On peut aussi penser à des cadeaux par catégories et ainsi faciliter notre magasinage », souligne Mme Gagnon.

Dans le Val-Saint-François, on retrouve des vignobles, des microbrasseries et une distillerie. « Pourquoi ne pas faire un agencement des produits disponibles sur notre territoire, que ce soit avec la microbrasserie La Confrérie Artisans Brasseurs à Windsor ou avec L’ardoise, coopérative brassicole à Richmond, ou encore avec un gin de la Maison Nokomis à Stoke », suggère-t-elle.

Pour les becs sucrés, il y a beaucoup de producteurs acéricoles qui offrent des paniers cadeaux de produits de l’érable clé en main, comme Les Douceurs de l’érable Brien à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, avec leur gamme « Bretelles » (possible d’acheter en ligne) et L’érablière Ferme deux vingt-deux qui offre aussi des ensembles cadeaux.

Les amateurs de café peuvent se tourner vers les trois torréfacteurs dans le Val-Saint-François : Bouquet Gourmets à Racine avec les cafés Trésors d’Afrique, Barners Café et Nucléus torréfacteur à Windsor.

« Pour un cadeau santé, pourquoi ne pas payer un abonnement de légumes bio à vos amis ou vos enfants. Nous avons maintenant la possibilité de s’abonner à des paniers de légumes même l’hiver grâce aux Bio-Locaux des Cantons-de-l’Est. Il y a deux points de livraisons des paniers dans le Val-Saint-François, soit le Café Fabulé et fromagerie Nouvelle-France. Bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent pour s’approvisionner localement pour Noël », termine Mme Gagnon

Pour avoir encore plus d’idées, les gens peuvent visiter le répertoire agricole et agroalimentaire du Val-Saint-Francois au site www.repertoire-agro-vsf.com