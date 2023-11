Évaluation foncière à Windsor : un bond de 50 % dans le secteur résidentiel

Windsor — Dans le secteur résidentiel, la hausse moyenne de l’évaluation foncière à Windsor atteindra 50 % en 2024. Cette situation engendrera une augmentation du compte de taxes, mais l’ampleur n’est pas encore connue.

« Ici, nous parlons d’une moyenne. Il y a des résidences qui augmenteront de 30 %, mais il y en a d’autres qui vont atteindre une hausse de 80 % », souligne Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Si l’on ajoute le secteur commercial et industriel, cette hausse moyenne est de 30 %.

« L’évaluation est fixée à partir des ventes de maisons effectuées au cours des dernières années. Il y a eu aussi la construction de maisons. Depuis trois ans, nous avons eu un boom terrible dans le développement domiciliaire. L’évaluation est basée sur la valeur réelle de la maison », raconte Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

En fait, à Windsor, comme ailleurs en région, il n’est pas rare de voir une maison évaluée à 180 000 $ qui se vendent à plus de 300 000 $.

Il faut toutefois rassurer les contribuables : la hausse de taxes n’atteindra pas l’ampleur de l’augmentation de l’évaluation. Les élus devront en fait jouer avec le taux de taxation afin de compenser la hausse du rôle d’évaluation.

« C’est clair qu’il y aura une augmentation. Même si nous baissons le taux de taxation (millin), il y aura quand même une augmentation de taxes. En revanche, des gens verront leur compte de taxes baisser. C’est possible » de dire Mme Bureau.

D’ailleurs, les élus travaillent actuellement sur la préparation du budget 2024. « Les gens viennent nous voir lorsqu’ils souhaitent la réalisation de certains projets comme la rénovation de l’aréna ou la construction de la bibliothèque. Ça prend de l’argent pour entretenir les routes. Il faut prendre l’argent quelque part. Le but, c’est d’offrir le plus de services au meilleur coût possible », soutient la première magistrate.

Le budget de la Ville de Windsor sera déposé le 18 décembre prochain, à 19 h, à la salle du conseil municipal.