De la grande visite chez Herwood

Windsor — Le fabricant de palettes de bois Herwood a reçu de la grande visite le mercredi 4 octobre dernier, alors que 450 personnes provenant de 18 pays sont débarquées à l’usine de Windsor pour une visite industrielle.

Cette visite est intégrée au congrès international Interpal tenu à Montréal et qui regroupe des fabricants de palettes du monde entier.

« C’est un événement qui se fait aux quatre ans, un peu comme les Jeux olympiques. Cette année, c’est à Montréal que ça se tient », confirme Jason Wheeler, président de Herwood.

Mardi, c’était une journée de réunion. Mercredi, les personnes inscrites ont visité trois usines de fabrication de palettes au Québec, dont celle de Windsor. Puis, le lendemain, c’était la dernière rencontre et la cérémonie de fermeture du congrès.

« Chez Herwood, nous faisons partie des fabricants majeurs au Québec. Nous sommes dans le top trois, top quatre. Ça fait des années que je fais partie des différentes associations québécoise, canadienne et internationale. Nous sommes donc très connus dans ce milieu et on nous a demandé d’accueillir tous ces visiteurs », raconte M. Wheeler.

En fait, la compagnie a reçu trois groupes de 150 visiteurs au cours de la journée. « Nous étions prêts pour recevoir tout ce beau monde. Nous avons réussi à nourrir 160 personnes sur l’heure du dîner », affirme-t-il.

Le marché de la palette de bois est souvent sous-estimé. « Les palettes sont utilisées dans le transport des marchandises. Chaque camion sur la route comporte souvent des palettes. C’est le cas pour le train. C’est ce qui permet de faciliter le changement et déchargement des produits », de dire le président de la compagnie.

Les affaires sont donc bonnes chez Herwood. « Mais nous suivons l’industrie et l’économie qui est présentement au ralenti. Nous sommes affectés par l’économie », avoue M. Wheeler.

Les palettes de la compagnie Herwood se retrouvent donc un peu partout dans le monde. « Notre base de clients se situe surtout au Canada. Mais ces gens-là exportent leurs produits à travers le monde entier », mentionne le président de Herwood.

C’est une industrie en transformation. L’automatisation a fait son apparition afin d’alléger la tâche des travailleurs. « Les robots ont changé les façons de faire. Ç’a longtemps été très manuel », soutient M. Wheeler, en ajoutant que Herwood regroupe une soixantaine d’employés.

Le ralentissement économique fait en sorte que l’entreprise possède assez d’employés pour répondre à la demande. « Mais, ça n’a pas toujours été le cas. C’est un défi qui va sans doute revenir. Des équipements neufs nous arrivent au mois de décembre et nous utilisons la main-d’œuvre provenant de l’étranger », termine le président.