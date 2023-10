Projet d’agrandissement pour G-conomi$e de Windsor

Windsor – À peine quelque mois après en avoir fait l’acquisition, l’actuelle direction du commerce G-conomi$e, situé au 5, rue des Sources, juste à côté du Korvette, entretient des projets d’agrandissement.

La transaction a été conclue il y a trois mois. « Le chiffre d’affaires à Windsor a triplé. Il y a beaucoup plus d’inventaires qu’avant. Il y aura donc plus de variété sur les tablettes. Et nous regardons du côté de l’agrandissement. Il n’y a rien d’impossible », confirme Yves Dubé, propriétaire du commerce G-conomi$e de Windsor.

En fait, le concept est simple : il s’agit de surplus d’épicerie. « Il y a souvent des produits comportant des défauts d’emballage. Certains produits sont retirés du marché pour différentes raisons. Mais la qualité du produit demeure la même », de dire M. Dubé, qui est aussi propriétaire des Escomptes Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu ?

« Là-bas, nous avons 28 000 pieds carrés et plus, à part les entrepôts. Au total, ce sont 50 000 pieds carrés », précise le propriétaire qui possède aussi des parts dans un magasin à Sherbrooke. Une autre succursale devrait ouvrir ses portes à Montréal sous peu.

« C’est au printemps prochain que nous réaliserons notre projet d’agrandissement à Windsor », termine M. Dubé.