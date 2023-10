STC des Sources : rationalisation des services et ajustement de la tarification

Val-des-Sources - Dans les derniers mois, le STC des Sources a déployé des efforts considérables pour analyser différents scénarios financiers. En effet, l’inflation a fait augmenter considérablement les dépenses de fonctionnement du STC des Sources et les subventions du ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) n’a pas suivi.

La direction et le conseil d’administration du STC des Sources en sont venus à un plan afin que le service puisse perdurer dans le temps. Ce plan a été présenté au conseil de la MRC des Sources qui a entériné cette orientation.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2023, plusieurs façons de faire ont été modifiées afin de favoriser certaines économies d’argent, mais aussi de temps pour les trajets des usagers tout en maintenant un maximum de service.

La quasi-totalité des usagers étant sur semaine, la journée du samedi se verra retirée de l’horaire des transports. Le STC des Sources offrira donc ses services du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30.

Afin de rendre le service aux usagers plus efficace, la pratique du « porte à porte » pour les transports collectifs ne sera conservée que dans les parties urbaines de Danville et Val-des-Sources.

Le STC des Sources est confiant que les usagers comprendront que ce service « porte à porte » était exceptionnel dans le domaine.

Bien entendu, pour les usagers bénéficiant du transport ADAPTÉ, selon les critères du MTMD, le STC des Sources continuera le service « porte à porte ». Il n’y aura aucun changement pour eux.

Dans le contexte actuel, avec l’inflation que tous subissent, le STC des Sources instaure un mode paiement en monnaie exacte. Les usagers devront fournir le montant exact du passage ou un coupon et le déposer dans une boîte qui sera installée à cet effet.

Les tarifs seront arrondis à 4 $ par passage (8 $ aller-retour), et pour les déplacements hors territoire, 15 $ (30 $ aller-retour).

Comme le mentionne Denis Verreault, directeur général du STC des Sources, « Toute l’équipe est consciente que tous doivent mettre l’épaule à la roue afin de pouvoir garder un maximum de service et le rendre plus efficace. C’est pourquoi je travaille à temps partiel pour le STC des Sources, partageant mon temps avec Trans-Appel, du Val-St-François. Et certaines de nos employées travaillent aussi à temps partiel. Mais il est certain que sans des décisions rapides du ministère du Transport et de la mobilité durable pour réinjecter des sommes dans le transport collectif, ces mesures à elles seules ne seront pas suffisantes. »

La direction du STC des Sources sait que ces changements demanderont une période d’acclimatation pour tous. C’est pourquoi toute l’équipe reste à votre écoute pour répondre à vos questions. Le STC des Sources pourra voir comment il peut continuer de vous servir en respectant ses capacités.