Le rendez-vous annuel des entreprises du Val-Saint-François

Windsor — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François invite les entrepreneurs du Val-Saint-François à la 6e édition de Performance PME, le 19 octobre de 8 h à 12 h, au cœur du vignoble ancestral Les Vallons de Wadleigh à Ulverton. Plusieurs thèmes seront abordés afin de répondre aux questionnements des entreprises en ce qui a trait au repreneuriat, à l’attraction et à la rétention des talents, ainsi qu’à la performance organisationnelle. Cet événement est réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Le comité organisateur de la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François, composé du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-St-François, de Développement Val-Saint-François (DVSF) du Centre d’éducation des adultes des Sommets et du Service aux entreprises Estrie (SAE), compte soutenir les entreprises grâce à des ateliers interactifs, du contenu instructif, des outils pertinents et le partage d’expérience.

« Cette rencontre annuelle avec les entrepreneurs est l’opportunité de créer des discussions créatrices de valeur pour le développement économique de notre territoire et nous sommes heureux de contribuer à la création et au déploiement de ces initiatives », explique Marc Ducharme, directeur général du CAE du Val-Saint-François.

« Performance PME vise à offrir aux entreprises un lieu de réseautage et d’échange portant sur des enjeux importants qui impactent la croissance et la pérennité des organisations. », déclare Mélanie Chartré, directrice du service DVSF.

Sous le thème l’Évolution entrepreneuriale, l’événement qui se déroulera dans le cadre enchanteur du vignoble inspirera des discussions enrichissantes parmi les participants et les participantes. Trois formations clés pour le succès seront au programme : Tout le monde est à vendre : repreneuriat ; Attirer, retenir et performer : les secrets d’une équipe d’exception ; et Travailler moins pour plus : découvrez des outils novateurs. Des bouchées déjeuners seront offertes. Il est possible de s’inscrire dès maintenant au coût de 20 $ + taxes en remplissant le formulaire en ligne : https://PerformancePME.eventbrite.com.

Pour plus d’informations sur Performance PME, contactez Donald Dubuc à : [email protected].