Tergeo se place à l’abri de ses créanciers

Val-des-Sources — Ayant stoppé temporairement les opérations à son centre de coulée depuis le mois d’août dernier, mettant ainsi à pied 70 de ses travailleurs, voilà que Tergeo Minerals (anciennement Alliance Magnesium) se place sous la loi de la protection des faillites.

L’entreprise valsourcienne était à la recherche de nouveau financement depuis plusieurs mois, elle qui cumulerait plus de 100 millions de dettes à l’heure actuelle.

La direction de Tergeo indiquait être toujours en évaluations de ses possibilités pour tenter de parvenir à une solution durable et pérenne à la situation, ce qui permettrait ainsi une relance éventuelle des opérations.

Bien au fait de l’évolution de ce dossier, que le gouvernement du Québec suit de très près avec l’entreprise, le député de Richmond M. André Bachand ne ferme pas la porte à la possibilité d’une nouvelle aide financière, mais demeure à la fois très prudent en affirmant que ce ne peut être à n’importe quel prix et que le gouvernement évalue présentement toutes les options possibles.

Rappelons que Québec fait partie des principaux créanciers de Tergeo en ayant injecté plus de 40 millions de dollars dans l’aventure jusqu’à maintenant.

« C’est évidemment très dommage ce qui se passe présentement et nous allons continuer de suivre le tout de très près. La transformation des résidus miniers représente une avenue qu’il faut certainement emprunter dans l’avenir. Nous avons un grand bassin local de résidus qu’il est possible d’exploiter et le gouvernement réitère son engagement envers la saine valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Il est donc important d’en poursuivre le développement, comme en témoigne la création en juin dernier, de la chaire de recherches ici même à Val-des-Sources. », de commenter le député.

Ce dernier déplore également la perte d’emplois des travailleurs formés et spécialisés et espère un dénouement plus positif à moyen ou long terme.