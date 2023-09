La MRC des Sources soutient les commerçants du Carré à Danville

Danville — Le vendredi 1er septembre dernier, la MRC des Sources tenait un important point de presse sur le site de l’hôtel de ville de Danville, à quelques pas seulement de l’étang Burbank.

Tenue conjointement avec la municipalité et la SADC des Sources, cette conférence de presse avait pour but d’annoncer la mise en place d’un programme d’aide financière exceptionnel, pour venir en aide aux différents commerçants du Carré, dont les activités sont particulièrement touchées par les travaux d’infrastructures essentiels, ayant plongé le cœur du village en gigantesque chantier.

C’est le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC, M. Hugues Grimard qui en a fait l’annonce devant un public des plus attentifs. Comme ce dernier l’a mentionné durant son allocution, il s’agit d’un geste de soutien collectif hors du commun qui est posé à l’unanimité par l’ensemble des autres municipalités. M. Grimard ajouta qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle en raison de l’ampleur des travaux rendus nécessaires et bien entendu de l’emplacement de ceux-ci.

« C’est important d’être solidaire envers la municipalité de Danville et de ses commerçants. La MRC a un rôle de développement économique et nous voulons nous assurer d’accompagner les entreprises de notre territoire. Bien entendu la MRC a une responsabilité, mais j’aimerais dire à l’ensemble des citoyens que c’est également une responsabilité populationnelle que de se rendre à ces commerces et de continuer de les encourager et diffuser de l’information sur la richesse des entreprises présentes. Si tout le monde pose un geste de solidarité, nous pourrions aider ces commerces à passer au travers. », d’expliquer le préfet.

L’aide financière annoncée pourrait atteindre 10 000 $ selon les cas, dont 5000 $ en subvention et un autre 5000 $ sous forme de prêt.

Le programme étant normé, ce sont principalement les revenus, les frais fixes et les coûts d’exploitations, qui établiront les barèmes d’admissibilités. Ainsi, des membres de l’équipe de développement économique de la MRC seront présents et disponibles pour accompagner les entrepreneurs dans l’ensemble des démarches entourant leurs demandes de soutien financier.

La mairesse de Danville, Mme Martine Satre, souleva le niveau de solidarité existant dans la MRC.

« J’aimerais remercier l’ensemble des maires qui ont répondu rapidement et favorablement à notre demande d’aide. C’est vraiment typique de notre MRC où il règne véritablement un esprit régional, on se serre les coudes et on se soutient mutuellement, c’est une grande force de la MRC des Sources. », a-t-elle mentionné.

Une bouffée d’air frais pour les commerçants

À juste titre, plusieurs entreprises de proximités du Carré étaient présentes à la conférence de presse et la propriétaire du restaurant de déjeuners et dîners, La Binerie du Carré, Mme Marie-Ève Bergeron, confia accueillir cette nouvelle comme une bouffée d’air frais pour les entrepreneurs.

« … ça soulage, c’est sûr que c’est un premier pas, ça ne vient pas tout couvrir les pertes encourues c’est bien certain, mais ça va nous permettre de perdurer dans le temps et de passer au travers. Personnellement j’avais une certaine confiance que l’on ne serait pas abandonnés, mais ça soulage de savoir que l’aide est maintenant concrète. »

Mme Bergeron ajouta qu’en dépit du programme annoncé, la femme d’affaires maintient la décision qu’elle avait prise quelques semaines plus tôt, soit celle de fermer complètement son aire de restauration du 3 au 26 septembre inclusivement, principalement en raison de l’incertitude liée à l’accessibilité à son commerce durant cette période.

Un geste assurément compréhensible compte tenu de la nature périssable des matières premières.