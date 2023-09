Le groupe Anctil change de bannière

Saint-Denis-de-Brompton — Associé à Rona depuis plusieurs années, le Groupe Anctil, présent à Saint-Denis-de-Brompton, change de bannière et se joint au Groupe BMR.

« Groupe BMR représente pour le Groupe Anctil un allié naturel et un partenaire d’affaires hors pair pour assurer la pérennité de notre entreprise qui ne cesse de grandir depuis près de 90 ans. Intégrer les rangs de Groupe BMR est pour nous une grande fierté », affirme Vincent Anctil, directeur général et un des propriétaires de l’entreprise, dans un communiqué de presse.

Au cours des dernières années, le Groupe Anctil a connu une croissance soutenue grâce à la mobilisation de ses employés, la confiance de ses clients et de ses partenaires. L’entreprise entend poursuivre son plan de développement en collaboration avec son nouveau groupement d’achats.

Le Groupe Anctil est établi en Estrie depuis cinq générations. Fondée par Joseph Anctil en 1935, l’entreprise familiale a fait ses débuts avec un magasin général et est, aujourd’hui, un acteur économique important qui emploie plus de 350 personnes dans ses différentes installations. Le Groupe Anctil compte maintenant deux centres de rénovation situées à Saint-Denis-de-Brompton et à Magog, une usine de fabrication de chevron, poutrelle et murs usinés située également à Magog, ainsi qu’une entreprise basée à Granby et spécialisée dans le traitement des eaux usées, égouts et aqueduc.

« Nos deux institutions partagent des valeurs communes et, grâce à cette association, notre entreprise familiale bénéficiera de la force d’une équipe chevronnée, à l’écoute des besoins et possédant de grandes connaissances du marché », ajoute M. Anctil.

« Accueillir le Groupe Anctil est une excellente nouvelle pour Groupe BMR, ce qui nous permet de continuer à consolider notre position de chef de file au service des consommateurs et entrepreneurs de chez nous. Notre entreprise poursuit sa stratégie d’expansion et de croissance et cette association nous permet de renforcer, une fois de plus, notre positionnement et notre impact dans l’économie d’ici », indique Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR.