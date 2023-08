Fonds de soutien aux projets structurants : cinq organismes sont retenus

Val-Saint-François — Le conseil de la MRC du Val-Saint-François a accordé un montant total de 60 045 $ pour soutenir la réalisation de cinq projets structurants sur son territoire.

Les organismes à but non lucratif et les coopératives ont été nombreux à répondre à l’appel à projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants (FPS), au printemps dernier.

Les projets structurants soutenus dans le cadre du Fonds FPS visent à améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, touristique, les sentiers cyclables et le transport collectif.

Ainsi, la bibliothèque Daniel Ménard a été choisie pour la création d’une zone jeunesse afin d’augmenter la collection, aménager des espaces plus accueillants et adaptés aux familles et réaliser une mise à niveau technologique pour améliorer l’expérience client.

Le projet de la Chorale la Farandole de Racine a été retenu pour le renouvellement de l’équipement technique et ainsi maintenir la qualité sonore des concerts tenus dans l’église St-Théophile de Racine.

La MRC a aussi sélectionné le projet du Marché champêtre de Melbourne pour assurer la pérennité du marché et aider à son développement à l’aide d’une programmation originale pour souligner leurs 20 ans et le renouvellement des équipements ainsi qu’un agrandissement pour poursuivre son rayonnement agroalimentaire dans la MRC.

Il y a aussi la Société d’histoire du Comté de Richmond pour la création d’un espace public accessible et visible au musée pour mettre en valeur une halte vélo et l’accessibilité au service Remplis vert.

Finalement, la Société de patrimoine de Racine-Brompton-Gore est du nombre des organismes choisis pour le projet de remplacement des fenêtres du musée dans le presbytère de Racine permettant la tenue d’évènements en toute saison.