L’Hôtel Val-des-Sources, une offre d’hébergement renouvelée dans les Sources

Val-des-Sources — Certains auront été à même de constater la présence d’une toute nouvelle enseigne sur la devanture du complexe Hôtelier le Williams de Val-des-Sources. Installée il y a quelques mois déjà, cette enseigne marque en fait un changement de garde important pour l’hôtel, alors que l’entrepreneur local Érick Dupuis et son partenaire d’affaires, Stéphane Fortin, se sont portés acquéreurs des installations du 615 de la 1re avenue en février dernier.

Ayant apposé leur signature personnelle en rebaptisant l’endroit, Hôtel Val-des-Sources, les propriétaires entendent désormais tout mettre en œuvre afin d’insuffler un vent de renouveau à l’hôtel et ainsi contribuer à fortifier l’offre d’hébergement commercial présente dans les Sources.

Pour ce faire, la nouvelle direction a déjà entrepris des travaux de réfections des lieux, notamment au niveau de la toiture, de l’aménagement extérieur de même qu’en rafraichissant quelques-unes des 25 unités et deux salles, de conférences et réceptions, disponibles.

« Nous sommes très heureux d’en être venus à une entente, afin de faire l’acquisition de cet Hôtel, qui est un endroit reconnu et présent dans l’univers de Val-des-Sources depuis plus de 25 ans. Je suis un petit gars de la place comme on dit et notre famille est impliquée depuis longtemps dans le milieu des affaires de la région. Or, lorsque j’ai pris connaissance des conditions de vente du complexe Hôtelier, j’ai communiqué avec ami Stéphane et c’est sans hésiter que nous avons foncé dans cette aventure ensemble. », de confier M. Érick Dupuis. Ce dernier mentionna également que le duo de partenaires avait déjà commencé à jeter les bases de ce que sera leur vision d’avenir pour l’Hôtel Val-des-Sources.

« Comme le bâtiment dans son ensemble est vraiment en excellent état, ce qu’il nous fallut faire au départ, c’était principalement d’amorcer le rafraichissement de certaines chambres et de leurs équipements. Évidemment, il s’agit d’un processus qui exigera un certain temps, mais il se poursuivra de manière graduelle et en continu. Il est impératif pour nous de moderniser l’endroit, afin de lui redonner toute la notoriété qu’il mérite, sans pour autant devoir délaisser le volet croissance de l’entreprise de même que l’offre de service à la population. De ce fait, nous avons pu remarquer une gradation nettement positive au niveau de l’achalandage depuis les derniers mois. C’est vraiment plaisant et des plus encourageant pour la suite. », continue avec enthousiasme, celui qui est aussi président et propriétaire de l’entreprise danvilloise A9 Refacing.

Employant actuellement huit personnes, l’Hôtel Val-des-Sources à tous les attributs pour s’imposer comme étant une entreprise familiale en devenir, car selon les dires de M. Dupuis, ses deux jeunes filles, âgées respectivement de 9 et 12 ans, se font un réel bonheur que de se retrouver sur place et parfois même, de contribuer volontairement à certaines tâches ménagères.

En opération depuis 1998, l’Hôtel Val-des-Sources est un endroit à découvrir ou bien redécouvrir en compagnie des nouveaux hôteliers Érick Dupuis et Stéphane Fortin. Pour informations ou réservations : 819-879-6400

Depuis le 9 février dernier, Messieurs Érick Dupuis et Stéphane Fortin, sont les heureux propriétaires de l’Hôtel Val-des-Sources (anciennement le Williams), situé au 615 de la 1ere avenue à Val-des-Sources.