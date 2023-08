Un nouvel espace collaboratif pour les entrepreneurs du Val-Saint-François

Windsor – Les équipes de Développement Val-Saint-François (DVSF) et du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-St-François sont heureuses de présenter « Espace entreprendre », une série de déjeuners-causeries permettant de réunir les organisations de la région autour de divers thèmes. Ces rencontres seront un espace d’échange, s’appuyant sur la force du réseau, la synergie des expertises, et le partage d’expériences inspirantes.

« Nous avons entendu le besoin qu’ont les entrepreneurs d’être entourés, soutenus, et conseillés, ainsi que de développer certaines habiletés en lien avec plusieurs enjeux prioritaires auxquels font face les organisations actuellement. Aussi, nous avons voulu mettre en place un espace d’échange entre les entrepreneurs sur des sujets précis dans un contexte un peu plus informel, tout en répondant à leurs préoccupations et qui a un impact positif sur les organisations. », explique Mélanie Chartré, directrice du service Développement Val-Saint-François.

« En effet, nous mettons en œuvre, en collaboration avec DVSF, des actions concrètes pour répondre aux besoins réels des entreprises de notre territoire, et ainsi les accompagner au mieux à travers leurs défis et vers leurs objectifs. », déclare Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François.

Le premier déjeuner-causerie aura lieu ce 31 août de 8 h à 10 h et sera l’occasion de discuter des défis et des opportunités de l’écoresponsabilité. Hormis le contexte environnemental, seront abordés les exigences et les objectifs gouvernementaux, les avantages économiques de se lancer dans une démarche écoresponsable, ainsi que les outils et les fonds disponibles pour soutenir cette démarche.

D’ailleurs, l’inscription à cet événement gratuit se fait en ligne en quelques secondes seulement : http://bitly.ws/PUJ2

De plus, les entrepreneurs sont invités à faire part de leurs préoccupations ainsi que des sujets les plus pertinents par rapport à leur réalité organisationnelle via un court sondage électronique : https://bit.ly/EspaceEntreprendre. Les résultats de ce sondage permettront d’organiser les prochains déjeuners-causeries de manière à cibler précisément les enjeux des entreprises de la région.

Pour plus d’informations sur Espace entreprendre, contactez l’équipe de DVSF à [email protected].