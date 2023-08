Coop à Stoke : les travaux débutent sous peu

Stoke — Une étape très importante sera franchie sous peu dans le projet de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises. Au cours des prochains jours, ce sera le début des travaux de construction du bâtiment qui abritera une station-service et un dépanneur avec une offre alimentaire élargie.

Il s’agit d’un projet de 2,1 millions $. L’ouverture est prévue pour le mois de décembre prochain.

« Nous avons eu nos confirmations de financement. Le chantier commence sous peu », annonce Elizabeth Giroux Cloutier, présidente du conseil d’administration de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.

Il s’agit d’un commerce de proximité. Le modèle retenu est un dépanneur avec une offre alimentaire élargie (fruits et légumes frais, produits d’épicerie de base, etc.) ainsi qu’une section de prêt à manger. Les produits locaux seront à l’honneur. Le projet prévoit également une station d’essence de deux pompes.

Le commerce évoluera sous la bannière Ultramar pour la station-service et Marché Express pour le magasin.

Desjardins Entreprises, Investissement Québec, la Fiducie du chantier de l’économie sociale sont les partenaires financiers dans le projet de coop à Stoke.

« Nous voulons ouvrir au mois de décembre. C’est ce qui était prévu » de dire Mme Giroux Cloutier.

« C’est une belle victoire. Nous sommes vraiment excités. Nous avons vraiment travaillé fort. Les gens ne voient pas tous les efforts investis dans le projet. Là, maintenant, c’est du concret. Ainsi, tout est prêt pour débuter la construction », souligne la présidente du conseil d’administration.

Reste maintenant à la population de Stoke de répondre à l’invitation. « Nous avons plus de 465 membres de la coopérative. C’est énorme pour une petite communauté comme la nôtre. Quand on parle aux gens, la coopérative suscite beaucoup d’intérêt. Et nous allons aller chercher d’autres membres ; ça, c’est sûr. Maintenant, ce que les gens voient, c’est un terrain vague avec une pancarte. Bientôt, le projet répondra tellement à un besoin qu’il y aura d’autres membres qui se joindront à nous », de dire Mme Giroux Cloutier.

Les responsables du projet sont actuellement en négociation avec Poste Canada pour aménager un point de service à l’intérieur du commerce.

« Il faut répéter l’appui de la municipalité et le soutien du député François Jacques. Nous avons été très bien accompagnés par divers organismes, dont la MRC », soutient la présidente.

« Une coopérative, c’est plus long à mettre sur pied qu’une entreprise privée, mais c’est aussi plus durable dans le temps. Il faut être patient. Ça fait dix ans que la coop a vu le jour. Nous sommes un gang de passionnés. », affirme Mme Giroux Cloutier.