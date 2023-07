Importantes subventions permettant l’amélioration des installations sportives

Saint-Denis-de-Brompton — Des subventions totalisant près d’un million de dollars permettront l’amélioration des installations sportives du parc Desjardins à Saint-Denis-de-Brompton.

En fait, la subvention de 951 682 $ couvrira 66 % des coûts relatifs à ces travaux d’amélioration des infrastructures.

Cet investissement permettra d’améliorer les terrains de tennis et de pickleball, notamment grâce à un meilleur éclairage et marquage et à l’installation de nouveaux filets. Le terrain de baseball sera lui aussi amélioré, entre autres grâce à l’ajout d’estrades et à la modernisation des systèmes de drainage et d’éclairage du terrain. La construction d’un espace multisport extérieur couvert à même le centre sportif existant est également prévue.

« Le parc Desjardins est très fréquenté par nos citoyens et par nos petites familles ainsi que par les 300 enfants du camp de jour et par les 400 enfants qui vont à l’école primaire. Ici, c’est véritablement le centre névralgique de notre population. Par contre, la plupart de nos installations de parc sont arrivées à leur fin de vie utile », a soutenu Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton, lors d’une conférence de presse.

Ces travaux devraient être réalisés au cours des trois prochaines années.

« Notre municipalité a connu une croissance de l’ordre de 42 % dans les dix dernières années. Et ça continue… Le parc est souvent l’endroit où les passions sportives et les rêves prennent naissance », a souligné le maire de Saint-Denis.

Même si une portion du montant servira à la mise à niveau de l’aréna, ce n’est pas cette subvention qui permettra la réouverture de la patinoire intérieure, qui est actuellement fermée en raison de la présence de moisissure. D’ailleurs, sa remise en fonction n’est pas prévue avant 2025.

Le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, se dit très heureux pour la communauté de Saint-Denis-de-Brompton et des environs. « La qualité des infrastructures sportives et récréatives est d’une importance capitale pour permettre aux gens de pratiquer leurs activités favorites. Nous savons aussi que le sport et le loisir sont très importants pour la santé physique et mentale de notre population », a mentionné le député Bachand.

« J’ai à cœur notre région et je ne cesserai jamais de travailler pour améliorer notre sort. Ces travaux à Saint-Denis représentent un excellent exemple de ce que l’on peut faire quand nous collaborons tous ensemble », de terminer le député de Richmond.