Coupures de services chez Trans-Appel

Val-Saint-François — Dans un contexte rendu difficile par une forte augmentation des coûts d’opération, sans que les subventions du ministère des Transports et de la Mobilité durable ne soient ajustées en conséquence, Trans-Appel applique un plan prévoyant des coupures de services dans le secteur du transport collectif et adapté du Val-Saint-François.

« Ce n’est pas de gaité de cœur que le conseil de la MRC du Val-Saint-François a résolu d’adopter le plan de réduction des services proposé par Trans-Appel. Ce plan vise à maintenir les services de transport collectif et adapté pour la population de notre territoire », mentionne-t-on dans un communiqué.

« Ça fait déjà quelques années que nous interpellons le gouvernement à ce sujet. La situation financière précaire dans laquelle se trouve Trans-Appel a nécessité une analyse réfléchie et concertée. Pour le moment, les subventions ne suivent pas la hausse des coûts et nous ne pouvons imputer cette hausse à nos usagers. Nous devons donc prendre nos responsabilités, afin de pouvoir continuer à offrir un service à long terme pour notre population. », précise Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Ainsi, à compter du 10 juillet prochain, les horaires de services seront revus à la baisse, tout en respectant le service aux patients bénéficiant de traitements d’hémodialyse.

Les transports de la journée du vendredi seront réduits à un aller-retour vers le CHUS (Fleurimont) en avant-midi pour les traitements d’hémodialyse et les places restantes pourront être comblées par d’autres usagers.

Les transports vers Sherbrooke passeront de quatre à trois départs par jour, et ce, dans tous les secteurs.

Enfin, les déplacements vers le secteur ouest de Sherbrooke seront concentrés les mardis exclusivement et les déplacements seront gérés de façon plus efficiente avec la collaboration des usagers.

« L’équipe de Trans-Appel travaille depuis plusieurs mois à trouver des solutions ayant le moins d’impact sur les usagers. La direction et les employés sont ouverts à discuter, dans une atmosphère de respect, avec les usagers pour regarder des alternatives, tout en respectant nos objectifs financiers. C’est en mettant tous l’épaule à la roue que nous stabiliserons la situation. Notre équipe vous remercie de votre compréhension durant cette période de changement. », souligne Denis Verreault, directeur général de Trans-Appel.

Ces modifications seront maintenues pour une durée indéterminée, soit la période nécessaire au rétablissement de la situation financière de Trans-Appel.

D’ici là, la MRC du Val-Saint-François (mandataire du transport collectif), la Ville de Windsor (mandataire du transport adapté) et Trans-Appel, travailleront en étroite collaboration pour offrir le meilleur service possible à la population et pour revendiquer une hausse significative des subventions dédiées au transport collectif et adapté auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

« Nous sommes convaincus de l’importance du transport collectif et adapté pour répondre aux besoins des personnes démunies et fragilisés, pour des communautés prospères et accueillantes et pour répondre aux enjeux de développement durable des territoires, notamment celui du Val-Saint-François », ajoute-t-on.