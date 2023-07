Un premier projet pour le Fonds créativité et innovation de la MRC des Sources

Val-des-Sources — La MRC des Sources est fière d’annoncer le financement du projet Tourismactif dans le cadre du Fonds créativité et innovation, une initiative déployée grâce au GYM A21. Premier projet choisi pour ce fonds, il permettra de soutenir la réflexion autour des enjeux de mobilité durable et du développement de séjours touristiques de plus longue durée.

Avec ce financement, Tourisme tripatif, parrainé par Le BEAM, pourra libérer un membre de son équipe des tâches habituelles afin d’identifier des solutions locales pour agir positivement sur les enjeux ciblés. Le promoteur souhaite réfléchir plus précisément à l’utilisation de vélos électriques de type fat bike comme opportunité de déplacement entre attraits agrotouristiques.

« Le projet Tourismactif est un bel exemple du désir d’innover des citoyens de la Région des Sources. On croit que ce coup de pouce financier permettra d’accélérer la recherche de solutions structurantes pour notre communauté », souligne Pierre Therrien, préfet suppléant et représentant du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de développement territorial.

Les enjeux de mobilité durable et de développement touristique font partie des axes ciblés dans différentes planifications du territoire dont le Schéma d’aménagement et de développement durable et la Stratégie de diversification économique. En plus de toucher à plusieurs objectifs du développement durable, cette initiative permettra d’élaborer une proposition de projets qui soutiendra les attraits touristiques existants ainsi que les transformateurs agroalimentaires du territoire.

« Les projets se voient souvent confrontés à deux obstacles ralentissant leur développement : l’absence de porteur de projet clairement identifié et le manque de temps pour approfondir les enjeux rencontrés. Avec le Fonds créativité et innovation, la MRC des Sources soutien ceux qui veulent réfléchir à la transformation positive de nos communautés », explique Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.