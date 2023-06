Audrey Michel finaliste au 25e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre

Val-des-Sources — Le mercredi 7 juin dernier se tenait le Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, au palais Montcalm de Québec.

La région des Sources était pour le moins très bien représentée à cet évènement, alors que le commerce écoresponsable, Boutique en Vrac de Val-des-Sources, se retrouvait en nomination dans le volet Faire affaire ensemble.

C’est donc après avoir remporté les honneurs au niveau local et régional que la jeune femme d’affaires Audrey Michel s’est retrouvée parmi les cinq finalistes réunis à l’étape provinciale à Québec.

Si la palme est finalement revenue à l’entreprise de transformation alimentaire, Nutra-Fruit, située dans la région de la Capitale-Nationale, les accomplissements entrepreneuriaux de Mme Michel sont certainement dignes de mention.

« L’une des raisons d’être de la Boutique en Vrac est justement d’encourager l’approvisionnement et l’achat local, donc de me rendre à cette étape avec mon entreprise est assurément une grande fierté pour moi et cela m’encourage à persévérer dans la même voie, en tentant d’accentuer encore plus ce volet des plus importants. Je tiens à féliciter les lauréats, ainsi que les autres finalistes, ce fut certainement inspirant de les côtoyer et de voir leurs réalisations. », de commenter l’entrepreneure.

Mentionnons par ailleurs qu’Audrey Michel était repartie du gala régional, lequel se tenait un peu plus tôt au cours du mois de main à la micro-brasserie Le Refuge des Brasseurs à Sherbrooke, avec un certificat de mention et une bourse de 5000 $ en poche.

Faire affaire ensemble est un volet du Défi OSEntreprendre permettant de faire rayonner les modèles d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs du Québec.