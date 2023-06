Québec accorde 625 000 $ pour l’achat de cinq autobus scolaires électriques

Actualités — L’Étincelle — Le gouvernement du Québec accorde des subventions de 625 000 $ à deux transporteurs scolaires pour l’achat de cinq autobus électriques.

Ainsi, Autobus B. Dion recevra 500 000 $ pour faire l’acquisition de quatre autobus scolaires électriques. Par ailleurs, un montant de 125 000 $ a été accordé à Transport scolaire André Demers pour l’achat d’un autobus scolaire électrique.

C’est le député de Richmond André Bachand qui en a fait l’annonce la semaine dernière au nom de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette

« Notre mission première est de transporter sécuritairement l’avenir de demain. Il va de soi que leur promettre un futur plus vert fait partie de nos valeurs. C’est avec fierté que nous amorçons le virage et les défis de l’électrification ; c’est un grand pas pour la planète et pour nos enfants », souligne Pierre Tourville, président d’Autobus B. Dion

Cette somme s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’accompagner les transporteurs dans l’électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l’électricité.

Rappelons que le gouvernement souhaite réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de près de 65 000 tonnes de GES d’ici le 31 mars 2024 et favoriser l’usage des autobus électriques dans le transport scolaire en visant un taux d’électrification de 65 % d’ici 2030.

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne l’électrification du transport scolaire dans Richmond. Je salue la volonté d’Autobus B. Dion et de Transport scolaire André Demers inc. de la région, qui contribuent, eux aussi, à la lutte aux changements climatiques », de dire André Bachand, député de Richmond.

« Le défi de la lutte contre les changements climatiques nous donne l’opportunité de poser des actions fortes pour les prochaines générations. En électrifiant le transport, on améliorera notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Nos efforts, combinés à ceux des transporteurs scolaires, contribueront à la création d’une économie sobre en carbone ainsi qu’à offrir une meilleure qualité de l’air », soutient Geneviève Guilbault, dans un communiqué.