Windsor — À Windsor, une entreprise à la pointe de la technologie a fait son apparition et secoue le monde du café. Nucleus Torréfacteurs, fondée par les entrepreneurs de la région Jasmin Tétreault et Louis-Charles Blais, ouvre la voie à la torréfaction électrique et durable du café.

Cette entreprise est la première du genre en Estrie à utiliser un torréfacteur électrique, une technique qui permet non seulement de mieux contrôler les courbes de torréfaction, mais aussi de réduire considérablement les émissions de carbone. « Pour chaque petit lot torréfié, un échantillon est prélevé afin de s’assurer que la qualité demeure inégalée, ce qui incarne parfaitement une approche méticuleuse », soutient Jasmin Tétreault.

Ils ont commencé leur parcours derrière le comptoir en tant que baristas. Ils ont passé des milliers d’heures à perfectionner leurs compétences et à préparer chaque tasse de café avec soin. Au fur et à mesure que leur passion pour le café s’approfondissait, leur intérêt s’est porté sur la torréfaction, ce qui les a transformés en artisans torréfacteurs.

Le dévouement du duo ne s’arrête pas à la torréfaction parfaite. M. Tétreault et M. Blais sont très fiers de leur engagement en matière de responsabilité sociale. En ne collaborant qu’avec des importateurs qui respectent des pratiques éthiques, ils ont lancé un nouveau mouvement de transparence dans l’industrie. Cela inclut la publication des informations commerciales complètes sur chaque type de café, une rareté dans le secteur du café qui, ils l’espèrent, en inspirera d’autres.

Selon eux, les pratiques innovantes et éthiques de Nucleus Torréfacteurs établissent une nouvelle norme dans l’industrie de la torréfaction. M. Tétreault et M. Blais invitent tous les amateurs de café à se joindre à eux dans cette aventure passionnante. « Nucleus Torréfacteurs est prêt à partager sa passion et son respect pour le café, un grain torréfié électriquement à la fois », termine M. Tétreault.

Le café est disponible sur leur site web (nucleuscoffee.com) et chez Café Fabrique, 131, rue du Moulin, Windsor.