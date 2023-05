Une cuisine collaborative profitable à deux entreprises

Richmond — L’Ardoise, coopérative brassicole, située au centre-ville de Richmond, a fait le lancement officiel d’une nouvelle cuisine collaborative avec ses amis de la Guinguette des Cantons. L’Inauguration a eu lieu jeudi dernier.

Ce projet est né d’une rencontre entre l’Ardoise et la Guinguette : d’un côté, François Forcier, Éric Cardinal et Dominic Guay de l’Ardoise cherchaient à aménager une cuisine plus vaste afin de répondre à la demande grandissante de leur clientèle ; de l’autre, Jean-Gabriel Martin et Alexandra Pinsard, en démarrage de leur service traiteur, étaient à la recherche d’un local pour établir leur cuisine.

« Ce sont deux entreprises distinctes. Il faut comprendre que Jean-Gabriel Martin de la Guinguette n’est pas le chef cuisinier de l’Ardoise », insiste M. Forcier, de la coopérative brassicole.

Le jour, la cuisine sert aux projets de Jean-Gabriel Martin de la Guinguette des Cantons ; le soir, l’Ardoise reprend le contrôle de la cuisine.

En fait, la Guinguette des Cantons paye un loyer pour la cuisine. « De cette façon, on peut économiser sur les frais fixes. C’est important », souligne M. Forcier.

Ce projet permet d’optimiser les ressources des deux entreprises et contribue au dynamisme de la rue Principale.

« Ce projet avant tout nous apporte du rayonnement. De plus, la Ginguette peut nous cuisiner des plats sur demande que nous pouvons par la suite servir à notre clientèle. »

Cet été, il y aura au moins six événements qui réuniront les deux entreprises. « Ce sera à l’extérieur et ce sera très festif. Ainsi, chaque mois, il y aura un plat signature préparé par le chef de la Guinguette des Cantons en plus de notre menu habituel », dit-il.

Ce projet a bénéficié d’une subvention du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale de la MRC du Val-St-François ainsi que du soutien du Centre d’aide aux entreprises (CAE).

« C’est un projet assez unique en région. C’est très positif pour Richmond. La réaction des gens est très bonne. Richmond mérite de rayonner avec sa rue Principale », termine M. Forcier.