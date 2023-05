Mise en valeur des produits Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est dans plusieurs IGA

Sherbrooke — Le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) est fier de s’associer avec Sobeys et les magasins partenaires pour mettre en valeur les produits régionaux.

Ce sont 14 Épiciers Complices IGA à travers les Cantons-de-l’Est qui afficheront, aux couleurs de la bannière, 26 entreprises certifiées Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est sur leur tablette.

« Nous encourageons beaucoup les entreprises locales, et c’est un plaisir de collaborer avec le CIBLE pour offrir une belle visibilité aux produits d’ici. », mentionne Jocelyn Forgues, propriétaire du IGA Marché Forgues situé à Bromptonville.

Ce projet vient appuyer les épiciers qui souhaitent faire plus de place aux produits régionaux sur leurs tablettes, tout en favorisant le développement des entreprises bioalimentaires régionales.

L’accès au marché de détail peut être un défi pour certaines entreprises, et un des rôles du CIBLE est de soutenir ces entreprises dans leur besoin de commercialisation.

« Notre équipe a à cœur d’encourager l’achat de produits locaux, et une de nos missions est d’accompagner les entreprises dans leur commercialisation, en agissant, entre autres, en tant que facilitateur entre les épiciers et les entreprises bioalimentaires. », mentionne Johanick Riendeau, directrice du CIBLE.

D’après une récente étude publiée en novembre 2022, le Conseil québécois du Commerce de Détail (CQCD) souligne l’intérêt grandissant pour l’achat de produits québécois.

Afin d’aider, les consommateurs a mieux identifié les produits de la région, le CIBLE a développé la marque régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, regroupant plus de 175 entreprises bioalimentaires qui produisent, cultivent ou transforment des produits dans la région.

C’est donc sous cette marque, en exclusivité avec IGA, que les consommateurs pourront repérer les produits d’ici le long de leur parcours de magasinage. L’affichage met de l’avant l’humain derrière chaque entreprise, que ce soit le propriétaire ou un membre de l’équipe, en plus du nom de la ville où est située chacune des entreprises.

Il reste un travail de sensibilisation à faire auprès du consommateur concernant l’achat local, et ça passe entre autres par faire connaître ces entrepreneurs, et inciter les consommateurs à les rencontrer.

Se rapprocher des personnes qui produisent, cultivent et transforment des produits alimentaires est le meilleur moyen d’en apprendre davantage sur ce que nous mangeons.

La plupart d’entre eux ont une boutique sur place, ou proposent des activités familiales et agrotouristiques, comme l’autocueillette. Une belle façon d’en profiter durant la saison estivale tout en privilégiant l’achat local !

Retrouvez les produits certifiés Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est dans les IGA partenaires suivants : IGA Bouchard, Sherbrooke, IGA extra St Pierre (rue Galt), Sherbrooke, IGA extra St Pierre (rue King Ouest), Sherbrooke, IGA Couture East Angus, Sherbrooke, IGA extra Couture Fleurimont, Sherbrooke, IGA Marché Forgues, Bromptonville, IGA Coaticook, IGA Cookshire-Eaton, IGA extra L.A. Daigneault et fils ltée, Cowansville, IGA extra Marché Gaouette, Granby, IGA extra St Pierre & Fils, Granby, IGA H. Després Sutton, IGA Famille Patry de Bromont et IGA Marché Ouimette Fille et Fils Inc., Valcourt.