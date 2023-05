La Caisse Desjardins des Sources connaît une solide performance

Val-des-Sources – Le 4 avril dernier, la Caisse Desjardins des Sources a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne et pour l’élection des administrateurs et des administratrices.

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle confirme le versement d’une ristourne totale de 1 031 418 $. Un montant de 906 405 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 125 013 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

« Cette somme est une forme de retour à la communauté qui nous permet de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous permettent de contribuer à enrichir la vie des personnes et de notre collectivité », mentionne Mme Marlène Corriveau, présidente de la Caisse.

En ce qui a trait à sa performance financière en 2022, la Caisse affiche des excédents d’opérations de 9,62 M$, en baisse de 2,24 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires a augmenté de 0,80 %, pour s’établir à 1,21 G$ pendant la même période.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation du FADM, la Caisse a distribué, en 2022, 194 121 $ à la collectivité, soit 50 929 $ en commandites et en dons, ainsi que 143 192 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Entre autres en 2022, la Caisse a contribué à la hauteur de 35 000 $ au remplacement d’un équipement essentiel au maintien des activités du Centre récréatif de Val-des-Sources.

Enfin, il y avait 4 postes à l’Universel à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse.

Voici les résultats de l’élection des administrateurs au terme de l’exercice de votation en différé :

▪ Candidats élus universels : Marlène Corriveau, Thomas Deshaies, Jean Nadeau et Pierre Therrien.

▪ Candidat élu au groupe CD (défini par les limites des municipalités de Wotton, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, Ham Sud et Saint-Claude) conformément à l’article 6.17 du règlement intérieur de la caisse : Pierre Lafontaine.

Faits saillants de l’exercice 2022

Volume d’affaires de 1,21 G$

Excédents d’opérations 9,62 M$

Ristournes totales de 1 031 418 $ : 906 405 $ aux membres et 125 013 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.