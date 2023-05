La région récompensée au Congrès de l’ACQ

Montréal — Dans le cadre de son Congrès 2023, qui s’est tenu les 5 et 6 mai derniers au Fairmont Le Manoir Richelieu, l’Association de la construction du Québec (ACQ) est fière d’avoir rendu hommage à des entreprises émérites des secteurs IC/I et résidentiel pour leur travail et leur implication lors de la prestigieuse Soirée annuelle des prix Construire. Cette soirée haute en couleur vise à reconnaître le .

Deux entreprises membres de l’ACQ — Estrie ont été récompensées dans différentes catégories lors de l’événement.

L’entreprise Atelier Sima s’est vu décerner le prix Construire de la région Estrie. De plus, l’entreprise Construction Longer a reçu le prix Construire dans la catégorie Construction durable.

Au total, ce sont plus de 500 acteurs de l’industrie de partout à travers le Québec qui se sont réunis à Charlevoix pour assister au Congrès 2023 et à la Soirée des prix Construire de l’ACQ. Ils ont pu entendre différents conférenciers inspirants, dont le Dr Georges, Marc Dutil, Pierre Lavoie, Sylvain Boudreau et Danièle Sauvageau.

Ils ont pu également participer à des panels et des ateliers pour discuter de sujets comme les bonnes pratiques pour affronter les enjeux ressources humaines en 2023, le changement et l’innovation pour les projets publics ainsi que les nouveautés juridiques à connaître pour la gestion de projets et celle d’une entreprise.

Atelier Sima — Lauréat de la région Estrie

En affaires depuis plus de 25 ans, Atelier Sima est une entreprise familiale œuvrant dans la conception, la fabrication et l’installation de métaux ouvrés et de structures d’aciers qui a connu une croissance fulgurante dans les dernières années.

Spécialisée en projets spéciaux et en réalisations sur mesure, l’entreprise ne recule devant aucun défi.

Chez Atelier Sima, plus c’est complexe, plus on aime ça. Et si l’entreprise se démarque par la qualité de ses travaux et de son service, c’est grâce à son équipe de gens compétents et dévoués qui participent activement à la réalisation de tous les projets et qui livrent la marchandise.

Chez Atelier Sima, on sait que la force de l’entreprise réside dans le travail des membres de son équipe, et elle aspire à poursuivre sa croissance pour leur offrir des projets toujours plus stimulants dans un environnement de plus en plus performant.